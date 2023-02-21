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Vowles: "Williams'ın çalışma kültürünü değiştireceğim"

Williams'ın yeni patronu James Vowles, İngiliz ekibin özellikle çalışma şekline ve kültürüne "dokunmak" istiyor.

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Vowles: "Williams'ın çalışma kültürünü değiştireceğim"
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James Vowles, 20 Şubat itibariyle Williams takım patronu olarak görevine başladı ve bu hafta yapılacak testlerde takımının başında yer alacak.

Kariyerinde ilk kez takım patronluğu görevi üstlenecek Vowles, görevi gereği son yıllarda Williams'ın gelişimini engelleyen ciddi sorunların çözümü için uğraşacak.

The Race'e konuşan Vowles, önceliklerinden birisinin takım içerisindeki personel etkileşimi ve takım kültürü olduğunu söylüyor.

Sözlerine, "Şahsen her sabah saat 5'te kalkar,  düşüncelerimi yazar, bazı notlar alır ve ne yapacağımı bulmaya çalışırım." diyerek başlayan Vowles, ardından şöyle devam etti: "Mercedes'te, takım içerisindeki en önemli unsurun ne olduğunu sorduğumuzda, aldığımız yanıt makineler, rüzgar tüneli ya da yarış simülatörü değil, insanlar ve ortak çalışma kültürü oldu."

"İnsanlar ve kültür önceliklidir ve bunun Williams için de geçerli olduğuna inanıyorum."

"Takımın bu açıdan ne durumda olduğunu görmek için zaman gerekiyor ancak tüm bunlar, ilgilenmem gereken şeyler listesinin başında yer alıyor."

"Herkesin güçlerini birleştirmenin, birlikte çalışmanın ve iş arkadaşlarıyla saygılı ilişkiler kurmanın ne kadar önemli olduğunu anladığından emin olmalıyım."

"Tüm bunlar son derece önemli, çünkü hepimiz hedefimize doğru birlikte hareket etmeliyiz." dedi.

Son yıllarda takımın başında Jost Capito vardı ve sürpriz şekilde 2022'nin sonunda görevinden ayrıldı.

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