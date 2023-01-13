Vowles: "Williams'ı 'mini-Mercedes' F1 takımına dönüştürmeyeceğim"

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Williams, cuma günü yaptığı açıklamayla Mercedes strateji direktörü James Vowles'un aralık ayında görevinden ayrılan Jost Capito'nun yerine alacağını ve takımın yeni patronu olacağını duyurdu.

Vowles, sezonun büyük bölümünü en yavaş takım olarak geçiren ve 2022 sezonunu son sırada tamamlayan Williams'ın başına geçecek. Toto Wolff tarafından yönetilen Mercedes yönetiminin önemli bir parçası olan Vowles, Mercedes'in turbo hibrit motorlar döneminde elde ettiği başarıda büyük pay sahibiydi.

Williams şu anda bir Mercedes müşterisi ve bundan ötürü hem motor hem de vites kutusunu Alman üreticiden alıyor. Ayrıca Mercedes'in genç sürücüsü George Russell, 2019'da F1'e bu takımla girdi ve üç yıl boyunca burada yarıştı.

Ancak Vowles, takım kültürü gibi bazı alanlarda kendi fikirlerini uygulayacak olsa da, bu hamlesinin iki şirket arasındaki bağların kuvvetleneceği anlamına gelmeyeceğini söyledi.

Vowles, "Şahsen bunu bir mini-Mercedes olarak görmüyorum."

"Williams, kendi tarihini ve mirasını yaşatan, bağımsız ve başlı başına inanılmaz bir takım."

"Mercedes üst yönetimine takımın en önemli unsurunun ne olduğunu sorduğumuzda, her zaman iki şeye vurgu yapacaklardır: insanlara ve kültüre."

"Henüz orada olmadığım için şu anda nerede olduğumuz konusunda emin değilim ama öncelik listemdeki en önemli şey bu olacak ve herkesin en önemli şeyin birlikte çalışmak olduğunu anladığından emin olmak istiyorum."

"Bu nihai hedefe ilerlemek için güç harcamak, meslektaşlarınıza onlardan beklediğiniz saygıyı göstermek ve onlardan beklediğiniz büyümeyi göstermekle ilgili. Tüm bunlar sizi ileriye taşıyacaktır."

James Vowles, Williams Photo by: Williams F1

Vowles Williams'ın "tamamen bağımsız bir kuruluş" olduğunu ve başarısının orada iyi bir iş çıkarmasına bağlı olduğunu söyledi.

"Bu Mercedes ile bir şekilde işbirliği yapmayacağımız anlamına gelmiyor, ben katılmadan önce de işbirliği yapıyorduk."

"Fakat şu andan itibaren Williams için en iyi olanı yapmak zorundayım."

1978 F1 dünya şampiyonu Mario Andretti, Andretti ailesinin yeni bir takım kurma girişimine şüpheyle yaklaşılmasının ardından Mercedes patronu Wolff'un F1'de sahip olduğu siyasi nüfuza ilişkin endişelerini dile getirmişti.

Ancak Wolff, Vowles'a Mercedes'le hareket etmesi yönünde herhangi bir baskı yapmayacağını söyledi ve "bir takım patronu olarak rolümüz, duruşumuzu ve takımlarımızı savunmak ve başarılı olmak için elimizden gelen her şeyi yapmak" diye ekledi.

Wolff, "James'le ilişkimizi kullanıp, onlardan bir mini-Mercedes olmasını isteseydim, bana defolup gitmemi söylerdi."

"Mercedes motoru nedeniyle Williams'ın bir alt takım olduğu spekülasyonu her zaman vardı. Ancak bunların hiçbiri kesinlikle doğru değildi."

"Hiçbir zaman sürücü kararına dahil olmadık. Takım yönetiminin otoritesini her zaman kendi yöntemlerimizle belirledik."

"İşte bu yüzden James takım için iyi olanı, kendisi için iyi olanı yapacak."

"Takımın başarısına göre değerlendirilecek ve eğer Mercedes ona yardımcı olabiliyorsa, o zaman bunu konuşacağız. Eğer farklı bir pozisyona sahip olması gerektiğini düşünüyorsa da o zaman bu pozisyonu savunacak." dedi.