Vowles: "Williams, Newey gibi biri için hazır değildi"
James Vowles, Williams'ın Adrian Newey kalibresindeki biri için hazır olmadığını dile getirdi.
Adrian Newey, Red Bull Racing Chief Technical Officer
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Adrian Newey, eylül ayında yaptığı bir açıklamayla 2025 sezonunda Aston Martin'e geçeceğini açıkladı.
Bunun öncesinde F1 tasarım gurusunun hangi takıma gideceği konusunda pek çok spekülasyon yapıldı.
Auto Motor und Sport'a konuşan Williams takım patronu James Vowles, takımın Newey ile anlaşmak için neden büyük bir çaba göstermediklerini açıkladı.
Vowles, "Bunun parayla bir ilgisi yoktu."
James Vowles, Team Principal, Williams Racing
Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images
"Sadece son noktada, dahil olmak istemediğimiz bir açık arttırma mücadelesi oldu. Ama ben, takımda bize inanan insanlar görmek istiyorum."
"Williams, Adrian gibi biri için hazır değildi."
"Onun kalibresindeki birine doğru ortamı sunabilmemiz için hâlâ yapmamız gereken çok iş var."
"Sonunda hüsrana uğrayabilirdi ve ben tek bir kişiye bağlı bir altyapı kurmak istemiyorum." şeklinde konuştu.
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