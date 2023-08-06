Vowles: "Williams hâlâ koltuk değnekli ancak iyileşmeye devam ediyor"

Şubat ayından bu yana takımın başında olan Vowles, üç aylık bir sürecinin ardından Alpine'in baş teknik sorumlusu Pat Fry'ı 1 Kasım'dan itibaren Grove merkezli takımına katılması için ikna etmeyi başardı.

Takım bu gelişmenin diğer üst düzey isimleri de cezbetmesini sağlayacağını umarken, Fry'a rapor verecek olan teknik direktörün rakip bir takımın başrol arayan iki numaralı tasarımcısı olması daha muhtemel.

Vowles, Williams teknik departmanını tamamen güçlendirene kadar, liderlik ekibinin dikkatini kurtarma planından başka yöne çekmek zorunda olduğunu söylüyor. Bu da takımı "koltuk değnekleriyle" bırakıyor.

Vowles, "Şu anda arkamda olan ekiple şanslıyız çünkü var olan boşlukları dolduruyorlar. Ama açıkça görülüyor ki koltuk değneklerine bağlıyız."

"10 şey yapmaya çalışıyoruz ancak bir tanesine odaklanmak her zaman daha iyidir. "

"Padok içinde güçlü bir mühendis değilim. Benden çok daha güçlü mühendisler var. "

"Ancak ben, nereye varmak istediğimize dair vizyonu olan ve insanları bu doğrultuda yönlendiren biriyim. Şu anda insanlar bu görüşle büyük ölçüde uyumlu." dedi.

James Vowles, Takım Müdürü, Williams Racing, Takım Müdürleri Basın Toplantısında Fotoğraf: Motorsport Images

Vowles, fikirleri emir komuta zincirinde filtrelemek için 'güvenilir teğmenler' olarak hareket edecek daha fazla işe alım istediğini söylüyor. Bu sayede zamanını yarış stratejisi, finansman tahsisi ve F1 Komisyonu toplantılarına katılma arasında bölmekten kurtulacak.

Mercedes'in eski strateji başkanı sözlerine şöyle devam etti: "Şu anda fikirleri basamaklandıran küçük bir liderlik ekibimiz var. "

"Ancak güvendiğiniz yardımcılarınız oldukça, işe aldığınız insan sayısında, verdiğiniz eğitimde ve fikirlerde daha büyük bir iyileşme elde edersiniz. Bugün durum böyle değil."

Vowles, bu tür sorumluluklardan serbest kaldığında Williams için önümüzdeki beş yılı şekillendirmeye odaklanabileceğini, Fry'ın ise 'yeni tasarım konseptlerini ön plana çıkaracağını' düşünüyor.

Vowles, "Bugünkü durumda, önümüzdeki birkaç yarış için teknik olarak ne yaptığımıza 10 dakika, yarış boyunca stratejik olarak ne yapacağımıza 10 dakika, üç yıl içinde nasıl para harcayacağımıza 10 dakika ve F1 komisyonuna 10 dakika ayıracağım."

"Daha güçlü olacağımı düşündüğüm kısımlara, yani önümüzdeki beş yıl boyunca stratejik olarak satranç taşlarını nasıl güçlü bir tempoya taşıyacağımıza ne kadar odaklanabilirsem, Williams o kadar güçlü olacaktır. "

"Diğer bir konu ise, hiç şüphe yok ki, Pat son 10 yıldır benden daha fazla teknik detaylarla ilgileniyor. Bu onun ekmek teknesi. "

"Dolayısıyla, yeni fikirler, yeni kavramlar ve yeni fikirler ön plana çıkacak." dedi.