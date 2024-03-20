Vowles, Williams F1 takımında kültürü nasıl değiştiriyor?

Williams takım patronu James Vowles ve teknik şef Pat Fry'ın Grove merkezli takımı pist içinde ve dışında hızlandırmak için bu görevleri sürdürüyorlar.

Takım geçen sezon Vowles'ın görevdeki ilk yılında iyi bir ilerleme kaydederek dünya markalar şampiyonasında yedinci sırayı elde etti.

Vowles takıma geldiğinde FW45 zaten tamamlanmıştı. Dolayısıyla bu yılki araç onun gözetiminde tasarlanan ve bir araya getirilen ilk araç oldu. Bu arada Fry görevine sadece kasım ayında başladı ve bu nedenle sınırlı bir katkısı oldu. Bu nedenle ilk odak noktası mekanın nasıl çalıştığını ve hangi alanların iyileştirilmesi gerektiğini bulmaktı.

Vowles için geçtiğimiz kış bir öğrenme dönemiydi ve Fry'ın daha önce de belirttiği gibi, FW46'nın bu kadar geç bir araya gelmesi onu endişelendirdi.

Vowles, "Ocak ayında şasi bir çuval dolusu parçadan oluşuyordu. Bu şekilde çalışamazsınız, bu organizasyonun ihtiyaç duymadığı bir stres seviyesi. Performansa odaklanmak yerine, sadece hayatta kalmaya ve aracı piste çıkarmaya odaklandık."

"Bu kültürel bir unsur. Bir aracımız var ve bir aracımız olduğu için gurur duyuyorum. Çünkü bu muazzam bir çabaydı. Kısa bir süre içinde bence griddeki her takımdan daha fazla verim elde ettik. Ama bunu kendimiz yaptık ve bu yapılandırılmış ve süreç odaklı bir şeydi."

"Daha iyisini yapabileceğimizden eminim. Bunların hiçbiri bir şikayet değil, daha çok sistemimizde daha iyisini yapmak için muazzam miktarda fırsat var. Bunun son kış olmasını ve bu şekilde inşa edilmesini sağlamak bizim sorumluluğumuz. Bir daha böyle olamaz." dedi.

Vowles, 2023'te yaşanacak sorunlara dair ilk ipucunu, FW45'in piste çıkmasını istediğinden daha uzun sürmesi nedeniyle sistemden gelen güncellemeleri izlediğinde elde etti.

James Vowles, Team Principal, Williams Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Vowles, "Geçen yıl takıma geldiğimde 20 Şubat'tı, araç zaten tamamlanmıştı. Benim görebildiğim daha çok yıl içindeki güncellemelerdi, ki bu da bir yapıma kıyasla çok hafif."

"Bir yapı iki hafta içinde bir araya gelen 20.000 parçadan oluşuyor. Güncelleme bazen büyük bir güncellemedir ama bir zemin, ön kanat, arka kanat, her ne olursa olsun ve daha kontrollüdür. Orada mutlak sorun işaretleri vardı ama kışınki kadar değil." dedi.

Vowles, Mercedes'teki önceki görevinden ayrıldığında Williams'ın şampiyonluk kazanan takımın altyapısına sahip olmadığını biliyordu. Ancak bulduğu şey, şu anki sahibi Dorilton tarafından devralınmadan önce büyük ölçüde zorunlu yatırım eksikliğinin bir sonucu olarak, beklediğinden daha kötü bir durumdaydı. Bu zayıf yılları telafi etmek bir anlık bir iş değil.

Vowles, "Daha ikinci gün, kapıdan içeri girdiğimde bunun ne kadar zor olacağını biliyordum. Çünkü Williams'ta dolaşırken, alışkın olduğum şeylere kıyasla çok az şey olduğunu fark etmeniz uzun sürmüyor. Sadece tesisler ve binalar açısından değil, aynı zamanda veri işleme açısından da."

"Bir bileşenin ne kadara mal olduğuna ya da bileşenlerin ne kadar sürede üretildiğine dair veri bile yoktu. Ya da inşa edilecek sistemde kaç bileşen olduğu."

"Bu ham veri seviyesini kaçırdığınızda, 20.000 bitin şirkette nerede olduklarını, nasıl bir araya geleceklerini ya da inşa edilmelerinin ve geliştirilmelerinin ne kadar süreceğini nasıl anlayamayacağınızı anlamak çok kolay."

"Yine de bilmediğim şey, bunu nasıl telafi ettiğimizdi. Ne yazık ki bu, insanların kendilerini mutlak sınıra kadar zorlaması ve kırması yoluyla oluyor. İşte bu yüzden bunu bir daha asla yaşayamayız." dedi.

Vowles burada önemli bir noktaya değiniyor. Personelin herhangi bir çaba eksikliğini değil, tam tersini vurguluyor. Çalışanlar, zamana ayak uyduramayan sistemler ve metodolojilere bağlı kaldılar ve bunu telafi etmek için daha da çok çalışmak zorunda kaldılar.

Alex Albon, Williams FW46 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Vowles, "Tembel bir organizasyonumuz yok. Bundan çok uzağız. Aslında işi bitirmek için yerde yatmaya razı olduğumuz bir organizasyonumuz var, ki bu diğer takım için geçerli değil. Ama diğerlerinde olması da gerekmiyor."

"Araçta ne yapılması gerektiğine dair kafalarında çok iyi fikirler olan birkaç kişinin olduğu bir organizasyonumuz var ama bu programatik değil. Sistematik değil. Bunun arkasında bir süreç yok."

"Araç fabrikada inşa edilirken en büyük endişelerimden biri neyi gözden kaçırdığımızdı. Çünkü burada her şeye sahip olduğumuza dair güven duymamı sağlayacak herhangi bir yapıyı fiziksel olarak göremiyorum." dedi.

Vowles, ekibin daha önce nasıl "beklenmedik durumlara" bel bağladığına dair ilginç bir gözlemde bulunuyor. Örneğin, daha uzun kompozit sürecinden geçmek yerine bazı parçaları metalden yapmak veya önceki yılın otomobilinden parçaları yeniden kullanmak gibi.

Vowles, FW46 için buna bir son verdiğini söyledi: "Nerede kırıldığını ve nasıl kırıldığını anlamak için sistemi mutlak sınırına kadar zorlamak istedim, bir kez. Bunu yapacağımız tek kış bu."

Yeni sistemleri tanıtmak bir şeydir. Ancak insanların işleri yapma biçimlerindeki değişiklikleri kabul etmelerini sağlamak çok daha zordur.

Williams'ın eski dönemlerden kalma ve Frank Williams ya da Patrick Head'den başkasının yönlendirmesini kabul etmekte zorlanan uzun süreli çalışanlarının oranının yüksek olduğu sık sık dile getirilir. Bu da belki de son zamanlarda teknik liderler arasında yaşanan değişimleri açıklıyor. Vowles bu durumun kendisi gelmeden önce bile değişmeye başladığını vurguluyor.

Vowles, "Henüz kimse bana gelip 'Ben bunu yapmıyorum, bu yanlış' demedi. Bulunduğumuz yer burası. Belki de Williams'ın eski yöntemlerle çalışma şekli, kesinlikle ben katılmadan önce, eminim, 'Biz bunu böyle yaptık, bu yüzden böyle yapıyoruz' şeklindeydi."

Sparks fly from Alex Albon, Williams FW46 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Bence benden öncekiler sayesinde bunun büyük bir kısmı ortadan kalktı. Hâlâ biraz var ama sadece biraz var. Artık insanları daha önce bildiklerinden tamamen farklı, tamamen rahatsız edici bir alana itiyorsunuz." dedi.

İyi haber şu ki, ilham verici bir lider olduğunu kısa sürede kanıtladı ve personelin gönlünü kazanmış görünüyor. Bu da şirketin işleyişinde değişim yaratmasına ve hayatı ilgili herkes için daha iyi hale getirmesine olanak tanıyacak.

Vowles, "Kültürel değişim, böyle bir değişim, bir saatte, bir günde ya da bir kışta gerçekleşmez. Genellikle bin kişi için yaklaşık üç yıl içinde gerçekleşir. Pat ve ben de aynı şekilde düşünüyoruz, yani, Bu gerçekten basit, hayatınızı daha iyi hale getirecek ve süreç odaklı."

"Diğerleri içinse artık onları bir kutuya koymuşuz gibi geliyor: 'Yapabileceğin tek şey bu. Ve bu da sizin dar görüş alanınız'. Oysa durum hiç de öyle değil. Aslında daha çok, Şimdi farklı düşünmeni istiyorum, hayatının saatlerini anlamsız bir şey yaparak geçirmeni engelledim ve nasıl ilerleyeceğimiz konusunda akıllıca düşünmeye başlaman için hayatının yarısını sana geri vermeyi tercih ediyorum."

"Bu yolculuk pek çok insan için rahatsızlık verici bir yolculuktur. Yani bu herhangi bir şekilde bariz bir direniş değil. Ancak kültürünüzü değiştirmeye çalıştığınızda karşılaştığınız normal bir dirençtir." dedi.