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Vowles: "Williams çok gelişti fakat daha fazlası gerekiyor"

Williams F1 takım patronu James Vowles, İngiliz ekibin geride kalan süreçte büyük adımlar attığını düşünse de, daha büyük adımlara ihtiyaçları olduğu görüşünde.

Editör Ezel Tan
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James Vowles, Team Principal, Williams Racing

Williams, bu yıl ileriye doğru iyi bir adım atmayı başardı ve şampiyonayı yedinci sırada götürüyor.

Takım patronu James Vowles, kaydettikleri ilerlemeden övgüyle bahsetse de daha fazlasına ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Vowles şöyle konuştu: "Takımımızın bu yılki çalışmalarıyla ilgili her şey umduğumdan daha iyi gidiyor."

"Ancak daha üst sıralara yükselmek istiyoruz ve bu açıdan bakıldığında hem McLaren hem AlphaTauri sezon boyunca çok ciddi ilerleme kaydetmeyi başardı."

"Dolayısıyla niyetimiz net: takım olarak gelişmeli ve ilerlemeye devam etmeliyiz."

"Artık düzenli olarak puan topluyoruz, bu nedenle konumumuz bir yıl öncesine göre çok değişti. Ancak daha yüksek sonuçlara ulaşabilmek için çok daha fazlasını yapmamız gerekecek."

"Şanslıyım ki takımda benimle birlikte çalışan harika isimler var, bana çok yardımcı oluyorlar. Ayrıca Toto Wolff'tan da çok şey öğrendim, bana gerçekten çok şey öğretti."

"Her halükarda, daha deneyimli takım yöneticileriyle aramı hızlı şekilde kapatmak zorundayım."

"Ancak Williams'ı daha yüksek bir seviyeye getirmek için çok fazla çalışmamız gerekiyor. Takım patronu bunu tek başına yapmıyor - bu süreçte emekleri her zaman dışarıdan görünmeyen 800 kişi yer alıyor."

"Bizim görevimiz de onların çabalarını doğru tarafa yönlendirmek."

Logan Sargeant, Williams FW45

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Logan Sargeant, Williams FW45

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