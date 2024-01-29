Vowles, Wiliams'ta ileriye dönük adımın ne zaman atılacağını açıkladı

F1'de ne zaman bir kural dönemi sona erse ve yeni düzenlemelere gidilse takımlarda bu değişikliklere bağlı olarak inişler ve çıkışlar olabiliyor.

Williams, hibrit motorlu araçlar döneminde araçlarının son sıralarda yer almasıyla ardından gelen zemin etkili araçlar döneminde ise yükselişe geçip geçtiğimiz yıl da markalar şampiyonasını 7. bitirmeleri ve Albon'un da pilotlar şampiyonasında 13. olması buna kesinlikle iyi bir örnek olacaktır.

Ancak 13.'lük Vowles için yeterli bir sonuç değil. Williams patronu takımı ihtişamlı günlerine geri götürmeye kararlı.

Bunu yapmak için de zamana ihtiyacı olduğunu söylüyor.

Motorsport.com'un İtalya'ya verdiği demeçte Vowles, "Yaptığımız işten memnunum ama bahse girerim tüm takım patrolarıyla görüşseniz size şunu söyleyeceklerdir 'Yaptığımız işten memnunum' diyeceklerdir."

"Bu genellikle size belki biraz daha ileriye gidebileceğinizi söyler, ama daha fazlasını değil."

"İleriye dönük büyük adımlar yönetmeliklerin değişmesiyle atılır. 2026, ileriye doğru gerçek bir adım atmak için ilk fırsat olacak." dedi.

Vowles ayrıca bir soruna normalden farklı bir zihniyetle yaklaştığını, bariz sorun yerine daha büyük resme bakmayı tercih ettiğini söyledi.

Vowles, "Benim yabani ot sorunu olarak adlandırdığım, bir soruna bakıp sonra da kazmaya başlama durumuna çok çabuk kapılabilirsiniz. Ancak dürüst olmak gerekirse bu kısa vadeli bir çözümdür. Çünkü bu sorun zaten başından beri yanlış olan diğer sistemlerin bir sonucudur."

"Değiştirdiğimiz her şey altyapı ve insanlarla ilgili ve etkilerinin hissedilmesi uzun zaman alacak." dedi.

Vowles, 2024 araçları olan FW46'ya gelince, aracı geliştirmede 2023 araçlarının potansiyelinden yararlanacağını söyledi.

Vowles, "Üzerinde çalıştığımız asıl şey aracın davranışı ve özellikleri oldu. Bence araçta kullanılmamış bir potansiyel var,. Bu yüzden ileriye doğru bazı adımlar atabiliriz. Ancak ne kadar ilerleyebileceğimizi söylemek zor." dedi.