Vowles: "Tünelin sonundaki ışığı görebiliyorum"
James Vowles, Williams'ın uzun vadede başarılı olacağından şüphe duymuyor.
James Vowles, Şubat ayında Williams'a katılmış ve İngiliz ekip uzun zaman sonra ilk kez şampiyonayı ilk yedi içinde bitirmişti.
Takım, Vowles önderliğinde hem altyapı hem de personel tarafına yatırımlar yapıyor ve bunların meyvelerini yavaş yavaş vermesi bekleniyor.
Vowles'a göre, altyapı için önümüzdeki yıllarda 150 milyon dolarlık yatırım yapılması gerekiyor.
KTM Summer Grill podcast'ine konuk olan Vowles, "Tünelin ucundaki ışığı görmeseydim bu takımın başında olmazdım."
"Mercedes gibi inanılmaz bir şirketten ayrıldım, orada rahattım, etrafım birçok şampiyonluk kazanmış son derece yetenekli meslektaşlarımla çevriliydi."
"Yine de oradan, sırf Williams'a gelmek için ayrıldım. Bunu yaptım çünkü nasıl ilerleme kaydedeceğimize dair net bir vizyonumuz olduğuna inanıyorum. Williams, desteklemeye başladığım ilk Formula 1 takımlarından biri."
"Çoğu takımın ancak hayal edebileceği bir tarihi var. Şampiyon olmuş eski araçlarımıza baktığımda tüylerim diken diken oluyor. Tüm o araçlar bugün hâlâ çalışır durumda."
"Ancak yapılması gereken değişiklikler bir gecede olmuyor. Ben de herkese bunu anlatmaya çalışıyorum. Bazı ekipmanlar henüz satın alınmadı ve henüz en büyük ve en hantal ekipmanları satın almadık. Ekipmana milyonlarca pound harcayıp hemen kurmanız mümkün değil."
"Kurulup çalışmaya başlaması 12, 24 ve bazen de 36 ay sürebiliyor. Dolayısıyla tünelin ucundaki ışığı görebildiğimi, yeniden başarılı bir takım olma yolunda ilerlediğimizi söyleyebilirim, fakat bu uzun vadeli bir yolculuk."
"Her halükarda doğru yolda olduğumuzun farkına varmalı ve her yıl daha da fazlasını eklemeliyiz." dedi.
Yeni Williams aracının lansmanı, 5 Şubat'ta New York'ta gerçekleştirilecek.
Son Haberler
Steiner: "Red Bull'un hâkimiyeti yakında sona erecek"
Steiner: "Red Bull'un hâkimiyeti yakında sona erecek" Steiner: "Red Bull'un hâkimiyeti yakında sona erecek"
F1'in 2026 kural değişikliği sonucunda karşı karşıya kalabileceği büyük tehlike ne?
F1'in 2026 kural değişikliği sonucunda karşı karşıya kalabileceği büyük tehlike ne? F1'in 2026 kural değişikliği sonucunda karşı karşıya kalabileceği büyük tehlike ne?
AlphaTauri, 'çaylak pilot gelişim takımı' olma tavrını değiştirecek
AlphaTauri, 'çaylak pilot gelişim takımı' olma tavrını değiştirecek AlphaTauri, 'çaylak pilot gelişim takımı' olma tavrını değiştirecek
Slater, Hamilton ile bir 'elektrikli araç pisti' tasarlamak istiyor
Slater, Hamilton ile bir 'elektrikli araç pisti' tasarlamak istiyor Slater, Hamilton ile bir 'elektrikli araç pisti' tasarlamak istiyor
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar