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Vowles: "Tünelin sonundaki ışığı görebiliyorum"

James Vowles, Williams'ın uzun vadede başarılı olacağından şüphe duymuyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Nicholas Latifi, Williams FW44

James Vowles, Şubat ayında Williams'a katılmış ve İngiliz ekip uzun zaman sonra ilk kez şampiyonayı ilk yedi içinde bitirmişti.

Takım, Vowles önderliğinde hem altyapı hem de personel tarafına yatırımlar yapıyor ve bunların meyvelerini yavaş yavaş vermesi bekleniyor.

Vowles'a göre, altyapı için önümüzdeki yıllarda 150 milyon dolarlık yatırım yapılması gerekiyor.

KTM Summer Grill podcast'ine konuk olan Vowles, "Tünelin ucundaki ışığı görmeseydim bu takımın başında olmazdım."

"Mercedes gibi inanılmaz bir şirketten ayrıldım, orada rahattım, etrafım birçok şampiyonluk kazanmış son derece yetenekli meslektaşlarımla çevriliydi."

"Yine de oradan, sırf Williams'a gelmek için ayrıldım. Bunu yaptım çünkü nasıl ilerleme kaydedeceğimize dair net bir vizyonumuz olduğuna inanıyorum. Williams, desteklemeye başladığım ilk Formula 1 takımlarından biri."

"Çoğu takımın ancak hayal edebileceği bir tarihi var. Şampiyon olmuş eski araçlarımıza baktığımda  tüylerim diken diken oluyor. Tüm o araçlar bugün hâlâ çalışır durumda."

"Ancak yapılması gereken değişiklikler bir gecede olmuyor. Ben de herkese bunu anlatmaya çalışıyorum. Bazı ekipmanlar henüz satın alınmadı ve henüz en büyük ve en hantal ekipmanları satın almadık. Ekipmana milyonlarca pound harcayıp hemen kurmanız mümkün değil."

"Kurulup çalışmaya başlaması 12, 24 ve bazen de 36 ay sürebiliyor. Dolayısıyla tünelin ucundaki ışığı görebildiğimi, yeniden başarılı bir takım olma yolunda ilerlediğimizi söyleyebilirim, fakat bu uzun vadeli bir yolculuk."

"Her halükarda doğru yolda olduğumuzun farkına varmalı ve her yıl daha da fazlasını eklemeliyiz." dedi.

Yeni Williams aracının lansmanı, 5 Şubat'ta New York'ta gerçekleştirilecek.

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