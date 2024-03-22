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Formula 1 Avustralya GP

Vowles: "Takımlar arasındaki ufak farklar nedeniyle bu kararı vermek zorunda kaldık"

Williams takım patronu James Vowles, Formula 1'in orta sıradaki "milisaniyelik" mücadelenin, Logan Sargeant'ın aracını Avustralya'da Alex Albon'a devretmekten başka seçeneği olmadığı anlamına geldiğini söyledi.

Jonathan Noble
Jonathan Noble
Logan Sargeant, Williams FW46

Logan Sargeant, Williams FW46

Mark Horsburgh

Albon'un orijinal aracının Albert Park'taki 1. antrenman seansında geçirdiği kazanın ardından tamir edilemeyecek şekilde hasar görmesi ve Williams'ın elinde yedek şasi bulunmaması nedeniyle, takım araçlarından birini geri çekmek zorunda kaldı.

Ancak Albon'u kenarda bırakmak yerine, tartışmalı bir kararla ona Sargeant'ın aracını vererek Amerikalı pilotu hafta sonunun geri kalanında kenarda bıraktı.

Vowles, bu kararın takımda vermek zorunda kaldığı "en zor kararlardan" biri olduğunu söylerken, markalar şampiyonasının alt tarafındaki süper yakın mücadele nedeniyle bu hamlenin haklı olduğunu açıkladı.

Vowles, bu yıl son beş takımın puan almasının zor olacağı düşünüldüğünde, Williams'ın en yüksek puanlı pilotunu, özellikle de takımın iyi bir performans sergilemek için iyi bir fırsata sahip olduğunu düşündüğü bir pistte dışarıda bırakmayı göze alamayacağını söyledi.

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda konuşan Vowles, "Orta sıralar o kadar yakın ki, sezon sonunda 10. ya da 6. olmak arasında bir ya da iki puan ya da daha fazlası fark yaratabilir. Şu anda araçlarımız arasındaki fark milisaniyeler mertebesinde."

"Bir sürücünün kendi hatası olmaksızın pazar günü yarışamayacağını görmek bana ne kadar acı verse de, her şeyden önce takıma öncelik vermek zorundayım."

"Logan muazzamdı. Bu konuda takıma destek olmak için burada. Bu karardan dolayı çok üzgün olduğu açık ama takımın her şeyden öncelikli olduğunu bildiği için de aynı derecede güçlü." dedi.

James Vowles, Team Principal, Williams Racing

James Vowles, Team Principal, Williams Racing

Photo by: Motorsport Images

Production delays

Williams'ın içinde bulunduğu dikkat çekici durum, takımın 2024 aracının üretiminde geç kalmasının bir sonucu.

Vowles, takımın iki aracı sezon başlangıcına hazır hale getirme konusunda zaten zorlandığını, bunun sonuçlarından birinin de yedek aracın tamamlanmasının ideal olandan daha geç bir tarihe sarkması olduğunu açıkladı.

Vowles, "Kış boyunca yapılan çalışmaların bir sonucu olarak, organizasyonu son sınırına kadar zorladık. Her şeyi yapabildiğimiz kadar zorladık."

"Bunun sonucunda, üretimin bir kısmında çok geç kalınca yedek şasi üretimi geç kaldı."

"Hiçbir ekip bir yarışa yedek şasisi olmadan gelmeyi planlamaz. Bunu yaparak risk yaratırsınız. En iyi ihtimalle rahatsız olursunuz, en kötü ihtimalle de araçlardan biri yarışamaz. Bugün karşı karşıya olduğumuz durum da bu."

"Gelecekte kendimizi bir daha asla böyle bir duruma sokmayacağımızdan emin olmalıyız. Biz yarışmak için buradayız.  Cumartesi ve pazar günleri burada sadece bir araçla yarışmak bizim yapımıza uygun değil." dedi.

Albon'un aracı tamir edilemeyecek şekilde hasar görmesinin yanı sıra, vites kutusu ikiye ayrıldı ve güç ünitesi de darbe aldı.

Vowles Williams'ın şasiyi onarım için Grove'daki merkezine geri götüreceğini ve ardından Japonya'daki bir sonraki yarışa gönderilebileceğini söyledi.

Vowles, "Şasi mümkün olan en kısa sürede İngiltere'ye geri dönecek ve Japonya'da iki araçla tekrar yarışabileceğimiz şekilde onarılacak." dedi.

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