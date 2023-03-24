Vowles, takımdaki enerjinin olumlu yönde ilerlediğini hissediyor

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Son üç senedir Dorliton Capital isimli bir yatırım şirketi tarafından yönetilmekte olan Williams'ın bir toparlanma dönemine girdiğini söylemek mümkün.

Sadece 1 puanla geçen 2019 ve puansız geçen 2020 sezonlarının ardından Dorliton döneminde sürekli sağlam adımlar atan takım, yeni kuralların ikinci sezonu itibariyle özellikle yarış performansı ve lastiklere iyi davranması açısından düzenli puanlara oynayacak bir araç üretmiş vaziyette.

Dorliton döneminde takım yönetimi de iki kez değişti; ilk iki sene motor sporları dünyasının en tecrübeli isimlerinden Jost Capito takım patronuydu, kendisinin emekliye ayrılmasının ardından görev eski Mercedes strateji şefi James Vowles'a verildi.

Takıma katıldığından bu yana Williams'taki enerjinin olumlu yönde ilerlediğini söyleyen Vowles, tünelin sonunda ışık görüyor.

Vowles, "Kullanabileceğim en iyi kelime kıvılcım olurdu, takımda bir kıvılcım var ve bu büyüleyici. Ekipteki herkes başını dik tutuyor, hangi yoldan gideceğimizi ve nasıl ilerlediğimizi görebiliyorlar."

"Son derece zor bir kış ve öncesinde de zor birkaç yıl geçirmiş bir takım oldukları açık. Ancak tünelin sonundaki ışığı görmeye başlayabilirler.

Logan Sargeant, Williams Racing FW45 Fotoğraf: Williams

Takıma zor bir dönemde katılan Vowles, kısa süre önce istifa eden teknik direktör FX Demasion'un yanı sıra istifa eden diğer isimlerin yerini doldurmak zorundaydı.

Bu konuda radikal bir adım atan Vowles'un işe aldığı ilk isim, jet motoru üreticisi Pratt & Whitney'de 20 sene çalışan ve havacılık sektöründe ciddi deneyim sahibi olan Frederic Brousseau oldu.

Brousseau'nun takıma katılmasıyla ilgili konuşan Vowles, "Bir F1 aracı, birkaç hafta içinde inşa edilmesi, üretilmesi ve birbirine uydurulması gereken yaklaşık 15.000 parçadan oluşuyor."

"Bunu düzgün bir şekilde yapabilmek için tüm organizasyonunuzda ciddi bir planlamaya ihtiyaç duyarsınız, Brosseau ile masaya getirdiğimiz şey de bu. Kendisi eski firmasında 20 yılı aşkın bir süre bunu yaptı, kritik anlarda her şeyi nasıl bir araya getireceği konusunda deneyim ve bilgi sahibi."

"Özellikle de bütçe sınırını hesaba katarsak bu daha da önem kazanıyor, nitekim ne kadar verimli bir yapılanmanız olursa, aracı geliştirmek için de o kadar çok paranız olur."

"Bence bu, takımın her yönü için kilit bir unsur."

"Teknik departmana gelirsek, şu anda görevde olan ve harika iş çıkaran çok sayıda insanın bulunduğu bir departmana sahibiz, ancak onları deneyimli bir isimle desteklemeliyiz." dedi.