Vowles: "Takıma katıldığım ilk günden itibaren aracı değil zihniyeti değiştirmeye çalışıyorum"

Mercedes'te şampiyonluklar kazanıp Williams'a geçiş yapan Vowles, bazı alanlarda 20 yıl eskide kaldığını söylediği tesislerle ilgili bazı şaşkınlıklar yaşadığını itiraf etti.

Bu nedenle F1'in sermaye harcaması limitlerini değiştirerek Williams'ın eksikliklerini gidermeye yardımcı olacak çok ihtiyaç duyulan yatırımları serbest bırakmak için çok uğraştı ve bazı başarılar elde etti.

Ancak bazılarının, ön sıralara geri dönmek için farkın ne kadar büyük olduğuna dair endişeleri olsa da Vowles durumu çok farklı görüyor.

Williams'ın 2017'den bu yana en iyi sezon sonu başarını elde ettiği ve markalar şampiyonasında yedinci sıraya yerleştiği sezonun ardından Vowles, takımın gelecek için iddialı hedefler koyduğu bir dönemde açıklarına rağmen elde ettiği başarının kendilerine büyük bir destek verdiğini düşünüyor.

Motorsport.com'a altyapı durumu hakkında konuşan Vowles, "Hoşuma gitti. Neden sevdiğimi de söyleyeyim."

"Bu takım ben katılmadan önce ve hatta ben buradayken bile inanılmaz başarılı oldu çünkü tutku ile hareket ediyor. Gerçek bir yarış takımı."

"Ne zaman tesislerimize, yapılarımıza, altyapımıza, yöntemlerimize baksam ve ne kadar geride olduğumuzu fark etsem, bu beni sadece cesaretlendiriyor."

"Bugün bulunduğumuz yerdeyiz ve bunların çoğunu düzeltmek için sabırsızlanıyorum. Çünkü çok daha iyi bir yerde olacağız. Hem de kısa bir süre içinde, çünkü hala toplayabileceğimiz çok az şey var." dedi.

Photo by: Williams James Vowles, Team Principal, Williams Racing

Yeni bir zihniyet

Vowles, Williams'ın rakiplerinin altyapısına yetişmek için oynaması gereken oyunun uzun vadeli bir proje olduğunun farkında olsa da, bu durum onun geldiğinden beri daha acil değişiklikler yapmasına engel olmadı.

Ve belki de en büyük etkiye sahip olduğu alan, Williams'ın zihniyetini değiştirmesi, inancını geri kazanması ve daha iyi araçlar üretmek için ihtiyaç duyduğu tutumları yerine getirmesi.

Williams'ı ön sıralarda devamlı yer alan haline getirmeye elverişli olmadığını düşündüğü kısa vadecilik zihniyetinden kurtulmakla başladı.

"İşe girdiğimde, 'Gelecek yılın aracı konusunda ne durumdayız?' diye sordum. Cevap hiçbir şeydi. Dedim ki: 'Doğru, bunu hemen değiştiriyoruz. Gelecek yıla, ondan sonraki yıla ve 2026'ya odaklanmamız gerekiyor."

"Çünkü şu ana odaklandığınız anda, her şey faaliyetlerden ibaret olur ve kurumu ileriye taşıyamazsınız." dedi.

Williams'ın doğru insanlara sahip olduğu ancak onların doğru şekilde çalışmadığı bir durum söz konusuydu.

Vowles, "Zeki çalışanlarınız yoksa elinizdekilerle şampiyonayı yedinci bitiremezsiniz. Ama birlikte çalışmıyorlardı. Birbirlerinden çok ama çok kopuk insanlardı."

"Birinci adım, zeki insanları bir grup olarak birlikte çalışmak üzere bir araya getirmekti. Ardından tüm gruba performansın sizin sorumluluğunuzda olduğu sorumluluğunu verin."

Photo by: Williams James Vowles, Team Principal, Williams Racing

"Bu aero değil. Araç dinamiği değil. Sorun bu grup. Bunu kendiniz çözün. Hepsini bir araya getirdiğinizde birdenbire dinamikler değişiyor ve birbirinizi suçlamıyorsunuz. Tamam, hadi birlikte çalışalım."

"İkinci değişiklik ise hedefi ileriye koymanız. Bu yarışta ya da bir sonraki yarışta ne olacağı umurumda değil. Beni heyecanlandıran gelecek yıl, ondan sonraki yıl ve 2026'da nasıl gelişeceğimiz. Bu büyük dönüm noktası değişiklikleri. Peki bunu nasıl başaracağız?"

"Kısa vadeli yangınla mücadeleye odaklananlar vardı. Dolayısıyla, yangın hortumlarını bırakıp düzgün bir yapı oluşturmaya odaklanmanız gerekiyor."

"O zaman asıl iyi kısımlar altı ay, 12 ay sonra gelmeye başlıyor. Kurum bu değişimi benimsedi ve 'biraz daha çalışalım'dan 'nasıl ilerleriz ve ileriye bakarız'a geçildi." dedi.

Vowles, Williams'a gelişinden bu yana, özellikle de saf araç hızının ötesine geçen alanlarda ilerleme kaydedildiğini görmek istiyor.

"Herkesin öğrenebileceği bazı noktalar var ve performans da bu noktalardan biri. Ancak tutum, yaklaşım, vücut dili, seyahat yönü ve yatırımdan bahsediyorum. Dünyaya açılıp artık daha az para değil daha fazla para istemek. Bunların hepsi, umarım elle tutulur yaklaşım değişiklikleri olur."

"Gidişattan memnunum. Geminin doğru yöne döndüğü konusunda rahatım. Henüz doğru yöne bakmıyoruz ama en azından dümeni tuttuk ve hareket ediyoruz." dedi.