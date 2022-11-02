Vowles, strateji konusunda hata yaptıklarını kabul ediyor

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Meksika'da hafta sonu boyunca güçlü görünen ve startta ikinciliğe yükselen Hamilton'ın ilk bölümde orta hamurda iyi bir tempo tutturmasıyla birlikte galibiyet için umutlanan Mercedes, Max Verstappen'e hızlı bir cevap verebilmek amacıyla ilk bölümü çok uzatmamaya ve sert hamura geçerek yarış sonuna kadar gitmeye karar verdi.

Ancak bunun büyük bir hata ortaya çıktı; nitekim hem sert hamurdan yol tutuşu almak imkansıza yakındı, hem orta hamur beklenenden çok daha dayanıklıydı, hem de yumuşak hamur hafife alınamayacak bir avantaj sağlıyordu.

Bu nedenle ikinci bölümü Verstappen'e cevap veremeden geçiren Hamilton, bir kez daha çok istediği galibiyete ulaşamadı. Takıma "orta hamurla uzun süre gidip yarışı yumuşak hamurla bitirmek istediğini" söyleyen Russell ise talebinin kabul görmemesinin ardından dördüncü oldu.

Yarışın ardından Mercedes'in stratejisi çeşitli isimler tarafından eleştirilse de, yumuşak-orta stratejisinin iki pit gerektireceğini düşündüklerini söyleyen James Vowles, bu düşünceden yola çıkarak böyle bir yol izlediklerini öne sürüyor.

F1 Nation podcast'ine konuşan Vowles, "Yarışa başlarken en hızlı araca sahip olmadığımızı biliyorduk, bu nedenle yarışı tek pitle bitirebilirsek bir galibiyet şansımız olabileceğini düşündük. Orta hamurla başlamamızın sebebi buydu."

"Yumuşak lastikle başlayıp mücadeleyi orta hamurla bitirmek en iyi koşullar altında mümkündü, ancak lastikleriniz aşınmasa bile hızlıca bozulacaktı ve son turlara doğru performansınızın sınırına ulaşmış olacaktınız."

"Bizim stratejimiz ise kesin bir tek pit fırsatı sunuyordu, böylece lastik bozulmasının arttığı her durumda liderliğe yükselme şansımız olacaktı."

"İlk bölümde yumuşak lastiğin ne kadar hızlı bittiğini gördünüz, 16 tur sonra bozulma başladı. Dürüst olmak gerekirse bozulmanın her lastikte benzer seviyeye ulaşabileceğini ve rakibimizin orta hamurda -34. turda George'un yaşadığı gibi- zorlanacağını düşündük. Bu gerçekleşseydi, şu an burada güzel güzel oturuyor olacaktık."

"Orta hamurla başlamanın bir diğer avantajı da iki pit yapmamıza imkan tanıması, isteseydik Daniel [Ricciardo] gibi yumuşak hamura geçebilirdik, seçeneklerimiz tamamen tükenmemişti."

"Akla gelen bir diğer soru da 'startta dezavantajlı olup olmadığımız' yönünde. Evet, ilk birkaç metre için bu doğru, ancak sonrasında hava koridoruna girip bu dezavantajı telafi edebileceğimizi ve hiçbir kayıp yaşamayacağımızı öngördük." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Austin'de Red Bull'un pitlerde hata yapması ve Verstappen'in bu nedenle üçüncülüğe düşmesi sebebiyle galibiyet mücadelesi veren Mercedes, son beş tur kendilerini yakalayan Verstappen'e direnemeyerek zaferi kaçırmıştı.

Stratejilerini benzer bir senaryoya hazırlanarak oluşturup oluşturmadıkları sorulan Vowles, "Hayır, kesinlikle Austin'de yaşananlara dayanmıyordu."

"Red Bull muhtemelen pit stop konusunda en iyi ekibe sahip, dolayısıyla Austin'de yaptıkları gibi bir hata yapmaları pek ihtimal dahilinde değil. Strateji oluştururken bunu hesaba katamazsınız."

"Hayır, daha çok onlar kadar hızlı olmadığımızı düşündüğümüz için farklı bir şeyler yapmamız gerekiyordu."

"Orta hamurla başlayarak birtakım fırsatlar yakalayabileceğimizi düşünmüştük ancak bu gerçekleşmedi. Yumuşak hamur tercih etmeyerek yanlış yaptığımızı söyleyebilirim, yine de geldiğimiz noktadan dolayı çok da üzgün değilim."

"Yarışa yumuşak hamurla başlasaydık, ilk virajda liderliğe yükseldiğimiz takdirde kazanabilirdik. Galibiyet için tek seçenek buydu." dedi.