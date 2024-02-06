Vowles: "Sponsorlardaki artış, takımın ne kadar geliştiğini gösteriyor"

Williams, yeni aracının renk düzenini bugün New York'ta tanıtırken, araçtaki yeni sponsorları dikkat çekiciydi.

Özellikle Komatsu'nun varlığı, pek çok kişi için sürpriz oldu.

Etkinlik sonrası konuşan takım patronu Vowles, şöyle dedi : "Ekibimizin farklı alanlarda başardıklarıyla gurur duyuyorum."

"Williams aracının bir yıl önce nasıl olduğunu hatırlayın ve şimdi nasıl olduğuna bakın."

"Şu anda ne kadar çok birinci sınıf sponsorumuz olduğuna dikkat edin. Bunları hepsi çok iyi bilinen markalar. Bunu gerçekten takdir ediyorum, bu ilerlediğimiz yönü gösteriyor."

"Aracın yeni tasarımına baktığımda söylemek istediğim ikinci şey, mavinin tonlarındaki bu geçişler, daha önce bulunduğumuz seviyeyi ve ulaşmak için çabaladığımız seviyeyi vurguluyor."

"Tüm bunlar Frank Williams tarafından yaratılan takımın tarihini sembolize ediyor ve aynı zamanda uğruna çabaladığımız her şeye dair unsurlar içeriyor."

James Vowles, Williams Racing Fotoğraf: Williams

Geçen yılı yedinci tamamladıkları göz önüne alındığında hedefinden bahseden Vowles, "Kendi bakış açıma göre 7. sıra o kadar da önemli bir başarı değil."

"İyi bir iş çıkardık ama bu harika bir iş değil. İyi ile 'harika' arasında oldukça büyük bir fark var ve bu farkı kapatmak için ciddi adımlar atmamız gerekiyor."

"Bunu tek yılda yapmanın imkansız olduğu açık fakat kesinlikle bir sonraki seviyeye ulaşacağız, çünkü takım sahip olduğu güçlü yönlere inanıyor."

"Başarılı olmak için tutkulu bir istek var ve bu ilham verici. Böyle bir ruhla her türlü zorluğun üstesinden gelebilirsiniz."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Bahreyn'deki sezon öncesi testlerde aracımızın ilk kez garajdan piste çıkacağı anı bekliyorum."

"Bunu sabırsızlıkla bekliyorum, bu başka hiçbir şeyle kıyaslanamayacak bir duygu. Çünkü 12 aylık bir çalışmanın sonucu olacak."

"Testin ilk birkaç saniyesi ekipteki neredeyse bin kişinin çabalarını ortaya koyacak. Bunun için sabırsızlanıyorum."