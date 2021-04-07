Vowles: "Schumacher F1'de bir yıl daha kalsaydı, harika bir yıl geçirebilirdi"

Beyond The Grid'in bu haftaki konukları Mercedes'in baş stratejisi James Vowles, pist üstü şef mühendisi Andrew Shovlin, baş mühendis Simon Cole ve sportif direktör Ron Meadows oldu.

Mercedes, 2010 yılında Formula 1'e girerken, 2006 yılı sonunda spordan ayrılan Michael Schumacher ve o dönemin yetenekli ismi Nico Rosberg'le anlaşmıştı.

Schumacher, takımla 2012 sonuna kadar üç yıl yarıştı ve elde ettiği en iyi sonuç 2012 Avrupa GP'deki üçüncülüğüydü.

Diğer tarafta Rosberg, zafer sevinci yaşamayı başardı.

Schumacher'in bu üç yıllık dönemdeki en önemli anlarından birisi, hiç şüphesiz 2012 Monako GP'de, sıralama turlarının en iyi zamanını yapmasıydı.

Ancak ne yazık ki, bir önceki yarışta aldığı grid cezası nedeniyle yarışa altıncı sıradan başlamak zorunda kaldı. Bu da galibiyet umutlarının sonu anlamına geliyordu.

Podcastte konuşan Vowles, "Schumacher o yarışta pole pozisyonu aldığında sevinçten havalara uçtum ve sanırım o tur, muhtemelen hayatı boyunca attığı en iyi turlarından biriydi."

"Fakat kalbim acıyordu, gerçekten kalbim acıyordu çünkü takımdaki herkes, hem pisttekiler hem de fabrikada çalışanlar onun kazanmasını istiyordu. Bunu gerçekten hak ediyordu. Çünkü bunu hak etti, takıma çok çaba harcadı, hayatının önemli bir kısmını takıma adadı ve galibiyet alsaydı, ortaya koyduğu çabaların karşılığını almış olacaktı."

"O yarışta geriye düşmesinin ardından gerçekten kalbim acıdı. Onu derinden hissettim ve hâlâ hissediyorum. Takım için harcadığı çaba göz önüne alındığında, hak ettiği tüm sonuçları alamadı." dedi.

Michael Schumacher, Mercedes GP 1 / 8 Fotoğraf: XPB Images Michael Schumacher, Mercedes GP 2 / 8 Fotoğraf: XPB Images Michael Schumacher, Mercedes AMG F1 3 / 8 Fotoğraf: XPB Images Michael Schumacher, Mercedes AMG F1 4 / 8 Fotoğraf: XPB Images Michael Schumacher, Mercedes AMG F1 5 / 8 Fotoğraf: XPB Images Michael Schumacher, Mercedes GP 6 / 8 Fotoğraf: XPB Images Michael Schumacher, Mercedes AMG F1 7 / 8 Fotoğraf: XPB Images Michael Schumacher, Mercedes AMG F1 8 / 8 Fotoğraf: XPB Images

Meadows ise şunları ekledi: "Gelişimimize olan katkısı göz önüne alındığında, bence en büyük üzüntümüz Michael'ın bizimle herhangi bir yarış kazandığını görememekti. Çünkü o noktada Michael, tamamen farklı sınıfta bir sürücüydü."

"Hepimiz onun kazanmasını istedik ve bu, gerçekleşmedi. Birkaç yıl sonra kazanmadık şey bırakmadık ve bazıları onun sayesinde gerçekleşti, çünkü bugün kazanmamızın sebebi, bizi daha iyi hale getirmek için ortaya koyduğu çabaydı."

Vowles, Schumacher'in geri dönüşünde hâlâ yeteneğini koruduğunu, ancak yaşının kendisi için sorun teşkil etmeye başladığını belirtti.

"Michael tam olarak nerede zayıf kaldığını hep biliyordu ve zayıf kaldığı alanları kabul ediyordu. Her zaman o noktaları geliştirmeye çalışıyordu."

"Nico'ya göre aracı kullanma şekliyle ilgili eksiklikleri vardı, fakat çok bilinçliydi ve bunun farkındaydı. Bu alanları geliştirmek için elinden geleni yapıyordu. Gerçekte bu alanların bir kısmı yaşından kaynaklanıyordu ve bu kısımlarda daha iyisini yapmasına yardım etmiyordu. Sanırım zamanının dolduğunu da biliyordu."

"Gerçekten kazanmasını istiyordum, çünkü Michael bir yıl daha kalsaydı harika bir sezon geçirirdi."