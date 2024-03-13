Vowles: "Sargeant'tan tutarlı bir ilerleme bekliyoruz"

Logan Sargent, geçen yıl iyi performans gösteremedi ve tüm sıralama turlarında takım arkadaşı Alex Albon'a mağlup oldu.

Sezon boyunca Alex Albon'un 27 puanına karşılık sadece bir puan toplayan Sargeant, yine de takımda tutuldu.

Bu yıl da genel olarak geride görünen Sargeant hakkında konuşan takım patronu James Vowles, genç Amerikalı için bu sezon daha iyisini yapmanın önemli olduğunu söyledi.

Vowles, "İyi sonuçlar alması onun için önemli."

"Fakat sezon daha yeni başladı. Devam ettikçe ondan istikrarlı bir ilerleme görmek istiyorum."

"Bazı insanlar ilk üç yarışı kötü geçirirse bir şeyler olacağını düşünüyor ama durum böyle değil."

"Logan bu yıl daha deneyimli bir yarışçı olarak geri döndü. Bunu kullanması, hata yapmaması ve ilerlemeye devam etmesi gerekiyor." dedi.