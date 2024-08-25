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Formula 1 Hollanda GP

Vowles, Sargeant'ın yerine Lawson'ı getirmek için Red Bull ile görüştü!

Williams, Logan Sargeant’ın koltuğu için Liam Lawson'ı sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Liam Lawson, Reserve Driver, Visa Cash App RB F1 Team

Liam Lawson, Reserve Driver, Visa Cash App RB F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Williams, Logan Sargeant'ın yerine Red Bull yedek pilotu Liam Lawson'ı kiralamak için görüşmelere başladı.

ESPN'e göre Williams takım patronu James Vowles, Zandvoort'taki sıralama turlarının ardından Red Bull patronu Christian Horner ile Lawson'ın durumu hakkında bir görüşme gerçekleştirdi.

Hollanda Grand Prix'sinin ardından konu hakkındakonuşan Christian Horner, Lawson’ın Williams adına yarışması fikrine açık olduğunu belirtti.

"Bu, durumun hangi şartlarda olacağına ve gerekirse onu hızlıca geri alıp alamayacağımız bağlı."

"Ancak eğer önümüzdeki hafta sonu bir pilota ihtiyaç duyarlarsa, buna açığız."

"Ama bu Williams’ın cevaplaması gereken bir soru."

Monza'da Sargeant'ın yerine Lawson'ın geçmesi için anlaşmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise hala belirsizliğini koruyor.

Yarışların kısa aralıklarla yapılması ve Baku ile Singapur gibi zorlu pistlerde yarışma riski, Red Bull’u bu kararı alırken temkinli olmaya itiyor.

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