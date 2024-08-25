Vowles, Sargeant'ın yerine Lawson'ı getirmek için Red Bull ile görüştü!

Williams, Logan Sargeant'ın yerine Red Bull yedek pilotu Liam Lawson'ı kiralamak için görüşmelere başladı.



ESPN'e göre Williams takım patronu James Vowles, Zandvoort'taki sıralama turlarının ardından Red Bull patronu Christian Horner ile Lawson'ın durumu hakkında bir görüşme gerçekleştirdi.

Hollanda Grand Prix'sinin ardından konu hakkındakonuşan Christian Horner, Lawson’ın Williams adına yarışması fikrine açık olduğunu belirtti.



"Bu, durumun hangi şartlarda olacağına ve gerekirse onu hızlıca geri alıp alamayacağımız bağlı."



"Ancak eğer önümüzdeki hafta sonu bir pilota ihtiyaç duyarlarsa, buna açığız."



"Ama bu Williams’ın cevaplaması gereken bir soru."

Monza'da Sargeant'ın yerine Lawson'ın geçmesi için anlaşmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise hala belirsizliğini koruyor.



Yarışların kısa aralıklarla yapılması ve Baku ile Singapur gibi zorlu pistlerde yarışma riski, Red Bull’u bu kararı alırken temkinli olmaya itiyor.