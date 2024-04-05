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Formula 1 Japonya GP

Vowles: "Sargeant'ın şasisi ilk seanstaki kazada hasar görmedi"

Williams Formula 1 takım patronu James Vowles, Logan Sargeant'ın yaptığı kazaya rağmen şasinin hasar görmediğini açıkladı.

Ezel Tan
Güncel:
Logan Sargeant, Williams FW46, FP1'deki kazanın ardından hasarlı aracından çıkıyor

Sam Bloxham / Motorsport Images

Sargeant, bu hafta sonu Melbourne'de Alex Albon'un kaza yaptığı şasiyi kullanıyor ve takımın elinde yedek bir şasi yok.

Bugünkü ilk seansta yüksek hızlı Dünlop Virajı'nda kaza yapan Sargeant, aracın iki tarafını da bariyerlere çarptı. Taylandlı sürücü, kaza ve hasar nedeniyle ikinci seansta yer alamayacak.

Hasarın boyutu sorulduğunda Vowles, "Oldukça büyük."

"Neyse ki şasi iyi durumda, ancak diğer her şeyin iyi durumda olmadığını söyleyebilirim. Süspansiyonun tamamı gitti; vites kutusu çatladı, araçta büyük hasar var."

"Zor olacak. Açıkçası aracı tekrar piste çıkarmak  için elimizden geleni yapacağız ama hasar çok büyük. Bu yüzden biraz zaman alacak."

"Yolun tepe noktasında aracı nerede konumlandırdığını görmekte zorlandı. Çimenli bölümün neresinde olduğunu tam olarak fark edemedi ve bir tekerleği çimenlerin üzerine çıktı." dedi.

Vowles, Williams'ın Çin'deki bir sonraki yarışta yine yedek şasi olmadan yarışacağını ekledi

The damaged car of Logan Sargeant, Williams FW46, is taken away on a truck by marshals after a crash in FP1

The damaged car of Logan Sargeant, Williams FW46, is taken away on a truck by marshals after a crash in FP1

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

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