Vowles: "Sargeant'ın kazası için daha kötü bir zaman olamazdı"
Williams takım patronu James Vowles, Logan Sargeant'ın Hollanda Grand Prix'si üçüncü antrenman seansında yaptığı kaza hakkında açıklamalarda bulundu.
Logan Sargeant, Williams FW46, jumps out of his car after a crash
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Logan Sargeant'ın Cumartesi günkü Hollanda Grand Prix'sinin son antrenmanında geçirdiği ağır kaza, İngiliz Williams takımı için kritik bir zamanda büyük bir baş ağrısı yarattı.
Olay, seansın sadece 14. dakikasında Sargeant'ın, Zandvoort'un 4. virajının çıkışında tekerlerinin ıslak çimlere çıkmasından hemen sonra aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarpmasıyla meydana geldi.
Amerikalı sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, FW46'sı ciddi hasar aldı ve aracın arkasında çıkan yangın görevliler tarafından hızla söndürüldü.
Kazanın zamanlaması, bu hafta sonu her iki aracında da sezonun ilk büyük güncellemesini yapan Williams için daha kötü olamazdı.
Yeni parçaların takımın performansını artırması bekleniyordu ancak kaza Williams'ı yedek parça sıkıntısıyla boğuşmak zorunda bıraktı.
Williams takım müdürü James Vowles bu durumdan duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek yeni parçaların sınırlı olduğuna vurgu yaptı.
Sky F1'e verdiği demeçte, “Güncelleme için yüzlerce saat harcandı, çalışıyor gibi görünüyor ama dünyada bunlardan çok az var.”
“Gerçekten, en kötü zaman, küçük parçalarla yeni güncellemeyi tanıttığınız ve pistte duvara çarptığınız zamandır.” dedi.
Vowles, Sargeant'ı hafta sonunun geri kalanında yarışta tutmak için bir şasi değişikliğinin gerekli olacağından korkuyordu, ancak öğleden sonraki sıralama seansına katılımı ciddi şekilde tehlikeye girmiş gibi görünüyordu.
James Vowles, Team Principal, Williams Racing, speaks with teammates on the pit wall
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Bu durum Alexander Albon'un aracı için yeterli yedek parça bulundurma ihtiyacıyla daha da kötüleşti, özellikle de takım artık parc ferme koşulları altındayken.
Vowles, “Sınırlı bir miktar var, bu nedenle şimdi diğer araca bir şey olursa, parc ferme'de yeterli yedek parçaya sahip olduğunuzdan emin olmanız gerekir.”
“Şu anda değerlendirmek istediğim daha çok bu, parc ferme koşulları altındayken her iki araca da yeterli standartta hizmet verebiliyor muyuz?” dedi.
Sargeant'ın yaşadığı talihsizlik, 23 yaşındaki sürücünün zor bir dönemine denk geldi. Takım, gelecek yıl Williams'ta kalmayacağını ve yerini Carlos Sainz'ın alacağını doğrulamıştı.
Şimdilik, Williams'ın bu aksilikle nasıl başa çıkacağı ve hafta sonunun geri kalanında sınırlı kaynaklarını en iyi şekilde nasıl kullanacağına odaklanılıyor.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Vowles, Sargeant'ın yerine Lawson'ı getirmek için Red Bull ile görüştü!
Williams, Sargeant'ın koltuğu için Schumacher veya Lawson'ı değerlendiriyor!
Williams, Sainz'la anlaşamaması halinde B planı olarak F2 pilotuna gidecekmiş
Resmi: Albon sıralama turlarından diskalifiye edildi!
Albon: "Carlos'un Ferrari'deki deneyimi bize katkı sağlayacak"
Albon: "Güncellemeleri test etmek için sabırsızlanıyorum"
Son Haberler
Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı vefat etti
Marko: "Şampiyonluk tehlikede"
Wolff: "Performansımızın düşmesi çok şaşırtıcı"
Vowles, Sargeant'ın yerine Lawson'ı getirmek için Red Bull ile görüştü!
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar