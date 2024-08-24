Vowles: "Sargeant'ın kazası için daha kötü bir zaman olamazdı"

Logan Sargeant'ın Cumartesi günkü Hollanda Grand Prix'sinin son antrenmanında geçirdiği ağır kaza, İngiliz Williams takımı için kritik bir zamanda büyük bir baş ağrısı yarattı.

Olay, seansın sadece 14. dakikasında Sargeant'ın, Zandvoort'un 4. virajının çıkışında tekerlerinin ıslak çimlere çıkmasından hemen sonra aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarpmasıyla meydana geldi.

Amerikalı sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, FW46'sı ciddi hasar aldı ve aracın arkasında çıkan yangın görevliler tarafından hızla söndürüldü.

Kazanın zamanlaması, bu hafta sonu her iki aracında da sezonun ilk büyük güncellemesini yapan Williams için daha kötü olamazdı.

Yeni parçaların takımın performansını artırması bekleniyordu ancak kaza Williams'ı yedek parça sıkıntısıyla boğuşmak zorunda bıraktı.

Williams takım müdürü James Vowles bu durumdan duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek yeni parçaların sınırlı olduğuna vurgu yaptı.

Sky F1'e verdiği demeçte, “Güncelleme için yüzlerce saat harcandı, çalışıyor gibi görünüyor ama dünyada bunlardan çok az var.”

“Gerçekten, en kötü zaman, küçük parçalarla yeni güncellemeyi tanıttığınız ve pistte duvara çarptığınız zamandır.” dedi.

Vowles, Sargeant'ı hafta sonunun geri kalanında yarışta tutmak için bir şasi değişikliğinin gerekli olacağından korkuyordu, ancak öğleden sonraki sıralama seansına katılımı ciddi şekilde tehlikeye girmiş gibi görünüyordu.

James Vowles, Team Principal, Williams Racing, speaks with teammates on the pit wall Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Bu durum Alexander Albon'un aracı için yeterli yedek parça bulundurma ihtiyacıyla daha da kötüleşti, özellikle de takım artık parc ferme koşulları altındayken.

Vowles, “Sınırlı bir miktar var, bu nedenle şimdi diğer araca bir şey olursa, parc ferme'de yeterli yedek parçaya sahip olduğunuzdan emin olmanız gerekir.”

“Şu anda değerlendirmek istediğim daha çok bu, parc ferme koşulları altındayken her iki araca da yeterli standartta hizmet verebiliyor muyuz?” dedi.

Sargeant'ın yaşadığı talihsizlik, 23 yaşındaki sürücünün zor bir dönemine denk geldi. Takım, gelecek yıl Williams'ta kalmayacağını ve yerini Carlos Sainz'ın alacağını doğrulamıştı.

Şimdilik, Williams'ın bu aksilikle nasıl başa çıkacağı ve hafta sonunun geri kalanında sınırlı kaynaklarını en iyi şekilde nasıl kullanacağına odaklanılıyor.