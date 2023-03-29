Vowles: "Sargeant'ı boşuna hafife almışım"

Haberi dinle

Logan Sargent, F2'de sadece bir sezon geçirdikten sonra Williams ile Formula 1'e atım attı. Alt kategorilerde bazı önemli başarılar elde etse de Sargeant, çoğu çaylağın aksine F2'de şampiyon olmayı başaramadı.

Williams başlangıçta Oscar Piastri ve Nyck de Vries isimlerinden birisiyle yarışmak istese de, iki pilotun tercihi de farklı takımlardan yana oldu. Bundan ötürü Williams, kendi bünyesindeki Sargeant ile yarışmayı seçti.

Sargent 2021'in sonunda Williams programına katılmıştı ve Formula 2'de yarışırken de takım tarafından destekleniyordu.

Tüm bunlar Jost Capito'nun yönetiminde olurken, yerine kısa bir süre önce James Vowles getirildi.

İşin ilginç yanı Vowles, Mercedes'te sadece baş stratejist değildi, aynı zamanda genç sürücü programından da sorumluydu.

The Race'e konuşan Vowles Sargeant ile alakalı bazı ilginç sözler sarf etti.

Vowles, "Logan, takımın simülatöründe çalışabilecek genç sürücüleri değerlendirdiğimiz dönemde Mercedes fabrikasına geldi."

"Onu görmek istiyordum çünkü hızlıydı, özellikle de Formula 3'teki sonuçları -2021'de oldukça ortalama bir Charouz takımı için yarıştığı da göz önüne alındığında- çok iyiydi."

"Kendisini tıpkı Oscar Piastri gibi seyrediyorduk, ki onu da çok beğeniyordum. Sonrasında Mercedes'in genç programında oldukça iyi sürücüler yer almaya başladı ve Logan ile ilişkim o noktada sona erdi."

"Kısa bir süre sonra Formula 2 kariyeri Williams tarafından finanse edildi, çünkü takım onun gelecek vadeden bir sürücü olduğuna inanıyordu. O zamanlar Logan'ı yargılamaktan çekiniyordum çünkü onun hakkında gerçekçi bir fikir edinmek zordu. Ancak şimdi, aracımızı sürüyor ve telemetrisini analiz etme fırsatım oluyor ve böyle bir durumda Williams'ın oldukça haklı olduğunu kabul etmeliyim."

"Takım ona yatırım yapmaya karar vererek doğru olanı yaptı. Bu da geçmişte onun hakkında yanıldığımı, oysa Williams'ın onu seçerek doğru değerlendirme yaptığını gösteriyor." dedi.