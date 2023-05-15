Vowles: "Sargeant işleri kontrol altına almalı"

Bu sezon Formula 1'e adım atan Sargeant, ne kadar hızlı olduğunu zaman zaman sergilese de gerek seriye yabancılığı, gerek ilk kez yarıştığı pistler nedeniyle birçok sıkıntı yaşadı.

İlk olarak Cidde'de sıralama turlarında kaza yapan çaylak pilot, Avustralya'da Nyck de Vries'e arkadan çarptı, Azerbaycan'da ise yine sıralama turlarında kontrolü kaybederek bir diğer kazaya karıştı.

Sargeant'ın hızından şüphe duymayan James Vowles ise sürücüsünün daha sakin olması gerektiğini düşünüyor.

Autosport'a konuşan Vowles, "Logan burada çünkü çok hızlı ve başarılı olabilecek bir isim. Ancak sahip olduğu hızı kontrol altına alarak, daha temiz performans sergileyerek ilerlemeli."

"Bakü'deki her iki sıralama seansında da Q2'ye çıkmayı başardı, kendisinden beklediğimiz de bu."

"Kendisini yeterince hızlı olduğu ve ikinci bölümü sadece iki kat daha fazla deneyim kazanmak için kullanması gerektiği konusunda telkin ettim."

"Kendisinin yavaş yavaş daha iyiye gittiğini göreceksiniz. Şu anlık Alex [Albon] kadar hızlı olmasını beklemiyorum."

"Örneğin Miami, kendisi ve Alex ile arasındaki fark sadece 0.3 saniye idi, ancak aralarında tam yedi araç vardı! Farklar bu kadar yakın."

"Henüz bir çaylak, çok az deneyimi var. Elindeki fırsat paha biçilemez. Hızına bakarsanız, ne kadar iyi olduğunu görebilirsiniz."

"Kendisinin hayal kırıklığı temiz bir yarış geçirmek istemesine rağmen sıkıntı yaşamasından kaynaklanıyor." dedi.

Sargeant's Baku crash put him out of the sprint race Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images