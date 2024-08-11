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Formula 1 Hollanda GP

Vowles, Sargeant hakkındaki "acı gerçeği" kendisine söylemiş

Williams takım patronu James Vowles, sürücüsü Logan Sargeant'ın geleceği hakkında konuştu.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Logan Sargeant, Williams Racing, James Vowles, Williams Racing Team Principal

Logan Sargeant, Williams Racing, James Vowles, Williams Racing Team Principal

Fotoğraf: Williams

Logan Sargeant sezon ortasında F1 koltuğunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya gibi görünebilir ancak Williams onu yanında tutmak istiyor.

Sargeant bu sezon sonunda koltuğunu kaybedecek çünkü Williams etkileyici bir şekilde Ferrari'nin eski pilotu Carlos Sainz ile anlaştı.

F1 sezonunun son yarışına kadar aracında kalmayı başaramazsa Sergeant'ın geleceği daha da kısalabilir.

Williams takım müdürü James Vowles F1 Nation podcast'ine verdiği demeçte, "Ona bunu yapabileceği bir platform sağlamak için mümkün olan her şeyi yaptım ve yapmaya devam edeceğim."

"Başka bir deyişle, sezonu tamamlamasını istiyorum.”

"Onu istiyorum. O bir Williams akademi pilotu ve Williams akademi pilotu olarak kalacak.”

"Ona yatırım yaptık ve sadece F1'deki iki yılını kastetmiyorum. Aynı zamanda F2 kariyerini de kastediyorum.”

"Ona karşı bir sorumluluğumuz var.”

"Formula 1 pilotu olmayı hak ediyor. Dünyanın en iyi 20 sürücüsünden biri.”

"Hak ettiği sürece bir koltuğu var. Ama bunu hak etmek zorunda." dedi.

Vowles sözlerini şöyle sürdürdü: "Ona söylediğim acı gerçek şu ki Silverstone ve Budapeşte’de iyi bir iş çıkardı.”

"İlerleme kaydetti. İnsanların düşündüğünden daha hızlı olan Alex'ten birkaç saniye gerideydi.”

"Ama Spa'da? Olması gereken yerde değildi. Nedenini anlamak zorundayız. Farklı olan ne? Gelecek yarışlar için de geçerli olacak mı?”

"Bu işin acı gerçeği. Pek çok kişi bu düzeyde acımasız bir dürüstlüğe karşı çıkacaktır.”

Logan Sargeant, Williams Racing

Logan Sargeant, Williams Racing

Fotoğraf: Williams

"Ama ben ona her fırsatın verilmesini ve nerede kendini geliştirmesi gerektiğini bilmesini tercih ederim, bir günden diğerine onun hiçbir etkisi olmadan karar verilmesini değil."

14 yarışın ardından, F1 yaz tatilinde ve Sergeant, Valtteri Bottas ve Guanyu Zhou ile birlikte bu sezon tek bir puanı bile olmayan üç pilottan biri.

23 yaşındaki pilot şu anda F1'deki tek Amerikalı pilot, ancak geldiğinden beri baskı altında.

Bu sezon şimdiye kadarki en iyi sonucu Britanya Grand Prix'sinde elde ettiği 11’incilik oldu.

Ancak bu onun koltuğunu kurtarmaya yetmedi. Williams, Grand Prix zaferleri bulunan Carlos Sainz'ın gelecek sezon Alex Albon'un partneri olacağını doğruladı.

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