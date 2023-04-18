Vowles: "Sargeant bir paralı pilot değil, burada olmayı hak ediyor"
Williams takım patronu James Vowles, Logan Sargeant'ın bir paralı pilot olmadığını ve gridde yer almayı hak ettiğini söyledi.
Son yıllarda yatırım eksikliği nedeniyle Nicholas Latifi, Lance Stroll ve Sergey Sirotkin gibi maddi getirisi olan pilotlarla yarışan Williams, son iki yıldır finansal açıdan rahatlamış vaziyette, dolayısıyla artık paralı pilotlara da ihtiyaç kalmadı.
Ancak birçok kişi Williams'ta hiçbir şeyin değişmediğini söylüyor, bunun en büyük sebebi, Logan Sargeant'ın ABD pazarındaki getirisi nedeniyle Formula 1'e yükseltildiğine yönelik düşünceler.
Scott Speed'den, yani 2007 sezonundan bu yana F1'de tam zamanlı mücadele eden ilk Amerikan pilot konumundaki Sargeant'ın paralı pilot olduğunu söyleyenler dahi var, ancak James Vowles bu iddialara kesinlikle karşı çıkmakta.
Vowles şunları söyledi: "Artık onun verilerine bakma imkanına sahibim ve kendisinin burada hak ettiği için bulunduğunu söyleyebilirim."
"Williams'ın ona doğru yatırım yapmasının bir sonucu olarak, o artık gridde yer almayı hak eden profesyonel bir sürücü."
"Kendisi vakti zamanında bir simülatör sürücüsü olarak Mercedes'e gelmişti ve onunla ilgilenmiştim, nitekim iyi bir performans sergiliyordu. Aynı şekilde Formula 3'te de ortalama bir takımla iyi işler çıkartıyordu. Oscar Piastri ile takım arkadaşıydı ve Oscar'ı da çok beğeniyorum."
"Ancak o dönem Mercedes'te iyi bir kadroya sahiptik, bu yüzden onunla devam etmedik. Neyse ki Williams onu kadrosuna kattı çünkü onun ne kadar iyi olabileceğine derinden inanıyorlardı. Bu da size önceki hayatımda benim yanıldığımı ve Williams'ın haklı olduğunu gösteriyor." dedi.
Bahreyn'de kariyerinin ilk yarışını takım arkadaşı Alex Albon'un iki sıra gerisinde 12. olarak tamamlayan ve etkileyici bir performans sergileyen Sargeant, ilk üç yarışın ardından Nyck de Vries ile birlikte puan alamayan iki pilottan biri.
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