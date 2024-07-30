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Formula 1 Belçika GP

Vowles, Sainz'ın sözleşmesindeki Mercedes maddesi hakkında neler söyledi?

Carlos Sainz, gelecek sezon Williams için yarışacağını doğruladı ve geleceği hakkındaki uzun süredir devam eden spekülasyonları sonlandırdı.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Charles Leclerc, Scuderia Ferrari , with Sky tv presenters playing football

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Charles Leclerc, Scuderia Ferrari , with Sky tv presenters playing football

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Sainz’ın geleceği, Ferrari’nin Şubat ayında Lewis Hamilton’ı transfer etmesinden bu yana F1 pilot pazarındaki en büyük hikayelerden biri oldu.

İspanyol pilot, başlangıçta ya Red Bull ya da Mercedes’e katılmayı ummuştu. Ancak Sergio Perez'e olan inancını yeniden teyit eden Dünya Şampiyonu takım, 2015'te Toro Rosso'daki gergin geçen çaylak takım arkadaşlığı döneminin ardından Sainz'ı Max Verstappen ile yeniden bir araya getirme konusunda pek istekli değildi.

Mercedes ise her zaman akademi yeteneği Kimi Antonelli’yi tercih ediyor gibi görünüyordu. Eski takımı McLaren, her iki pilotunu da uzun vadeli sözleşmelerle bağlamıştı ve Aston Martin, RB ve Haas da hiçbir zaman sağlam seçenekler gibi görünmemişti.

Bu durum, Sainz’ı takımlar şampiyonasında son üç sıradaki takımlar arasında seçim yapmak zorunda bıraktı. 2026’da Sauber’i devralacak olan Audi, uzun süredir masada olan bir teklif sunmuştu ancak 29 yaşındaki pilotun güvenini kazanmayı başaramadılar.

Williams ve Alpine arasındaki savaş gelgitlerle doluydu. Williams, İspanya GP’de yarışı kazanacak gibi görünüyordu ancak Sainz, planladıkları açıklamadan hemen önce tereddüt etti.

Mercedes güç ünitesine geçiş konuşmaları arasında, Alpine o noktada yeni favori gibi görünüyordu. Ancak, şimdi takım patronu Bruno Famin’i yeniden görevlendiren takımın devam eden istikrarsızlığı, Sainz’ı caydırmış olabilir.

James Vowles, Belçika Grand Prix hafta sonu boyunca medyaya konuşarak Sainz’a önerilen sözleşmede anahtar bir çıkış maddesi olduğu yönündeki “söylentilere” değindi. Bazıları, gelecekte Red Bull veya Mercedes kapısını çalarsa Sainz’ın ayrılabileceğini düşünüyordu.

James Vowles, Team Principal, Williams Racing, in the Team Principals Press Conference

James Vowles, Team Principal, Williams Racing, in the Team Principals Press Conference

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ancak Vowles, bunun doğru olmadığını söyleyerek iddiaları kesin bir dille reddetti. Takım dışındaki gazeteciler bir yana, takım içindeki çoğu kişinin bile ayrıntıları bilmediğine dikkat çekti.

Williams, Pazartesi öğleden sonra Sainz’ın gelişini duyurdu ve çok yıllık bir sözleşme imzaladığını doğruladı. Bu da onun 2026’da Grove takımı için yarışmaya devam edeceğini gösteriyor.

Vowles konu hakkında, “Konuştuğumuz şeyleri dünyada sadece bir avuç insan biliyor.”

“Takım içinde bile değil ve kesinlikle karavanımızın dışındaki gazeteciler hiç değil.” dedi.

Sainz, Taylandlı sürücünün yılın başlarında sözleşmesini uzatmasının ardından önümüzdeki birkaç yıl boyunca Alex Albon ile birlikte yarışacak. Williams artık son yılların en güçlü orta sıra kadrolarından birine sahip.

Bu hamlenin kurbanı, F1 kariyeri sadece iki sezon sonra sona erebilecek olan Logan Sargeant oldu. Takımın Amerikalı pilotu yıl sonundan önce bile işten çıkarabileceği konuşuluyor.

Ancak, Vowles, Sargeant’ın sezonu tamamlayacağına dair ipuçları verdi. 23 yaşındaki pilotun “önümüzdeki yarışlarda takım için savaşmaya devam edeceğine” olan güvenini ifade etti.

Williams, yaz arasına sadece beş puanla girdi ve Alpine’in yedi puan gerisinde kaldı. Sıralamada yükselmeye çalışırken Sainz’ın bu konuda büyük fark yaratacağını düşünüyorlar.

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