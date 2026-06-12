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Formula 1 İspanya GP

Vowles, Sainz’ın Monako’daki kazasının etkilerini anlattı

James Vowles, Sainz’ın Monako Grand Prix'sinde yaşadığı kazanın takıma sadece puanlara mal olmadığını, aynı zamanda Barselona öncesinde yedek parça sorunu da yarattığını açıkladı.

Lydia Mee Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Carlos Sainz, Williams

Monte Carlo sokaklarında gerçekleştirilen yarışta puan barajı içinde mücadele eden Carlos Sainz’ın yarışı talihsiz bir şekilde sonlanmıştı. 

İspanyol pilotun, Nico Hulkenberg ve Franco Colapinto’nun araçlarının temasıyla yarış dışı kalması, Williams’ın Alex Albon ile elde edeceği çift araçla puan alma stratejisini de altüst etmişti.

Yaşanan bu kazanın perde arkasını ve takıma olan maliyetini değerlendiren Williams Takım Patronu James Vowles, Barselona-Katalunya Grand Prix'sine sadece günler kala garajda büyük bir parça kriziyle karşı karşıya kaldıklarını itiraf etti.

Monako'daki kazanın ardından takımın bülteni olan The Vowles Verdict programında konuşan James Vowles, Sainz'ın hiçbir suçu olmamasına rağmen yarış dışı kalmasının takıma çift yönlü bir darbe vurduğunu belirtti. Yarış sonrasındaki tablonun finansal ve lojistik olarak çok ağır olduğunu aktaran Vowles, şu ifadeleri kullandı: "Carlos orada puan alabileceğimiz harika bir pozisyondaydı.” 

“Tek bir hata bile yapmadı ve tamamen kendi kontrolü dışındaki bir durum yüzünden yarış dışı kaldı.” 

“Aslında iki aracın birden ona çarpması bize iki kat darbe vurdu. Sadece Monako'da puan kaybetmekle kalmadık, araçtaki hasar gerçekten muazzam boyuttaydı.” 

“Bu durum, yedek parçalarımızı azalttı ve yeniden eski seviyesine getirmemiz biraz zaman alacak. Önümüzde sadece birkaç gün sonra başlayacak olan bir Barselona yarışı var ve bu süreç bizim için oldukça zor geçecek."

Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Yarışın hemen ardından takımda büyük bir yıkım yaşandığını da saklamayan Vowles, şunları ekledi: "Sıcağı sıcağına o anı yaşarken hem pilotlar hem de bizim için durum çok zor oluyor.”

“Kendinizi tamamen yaptığınız işe kaptırıyorsunuz ve günün sonunda elinizde sıfır puanla ayrılmak gerçekten yıkıcı oluyor.” 

“Performans bakımından o tempoya sahip olduğunuzu ve bunu başarmak için hiçbir şeyi yanlış yapmadığınızı biliyorsunuz. Ama motor sporları işte tam olarak böyle bir şey."

Takımın lojistik bir yarışın içinde olduğunu ve bu zihinsel çöküşü hızlıca atlatmaları gerektiğini vurgulayan deneyimli takım patronu, kriz anlarını nasıl yönettiklerini ve Barselona planlarını şu sözlerle anlattı: "Bu durumla başa çıkmamızın tek bir yolu var. Eğer bu duyguyu yarış bittikten sonra birkaç saatten fazla taşırsanız, bu geleceğe değil geçmişe baktığınız anlamına gelir. Olan oldu.” 

“Şu noktadan sonra bunu değiştirmek için ne sizin ne benim ne de bir başkasının yapabileceği hiçbir şey yok. Şu anki tek odağımız, Barselona'ya nasıl daha güçlü bir paketle, daha güçlü bir araçla geleceğimiz ve orada nasıl daha fazla performans sergileyeceğimiz olmalı.” 

“Bu durumla duygusal olarak başa çıkmanın yolu şudur; kendinize hayal kırıklığı yaşamak için kesinlikle sadece bir veya iki dakika verin, bunu kafanızda bir yere kilitleyin, değiştirebileceğiniz bir şey olup olmadığını belirleyin ve arkanıza bakmadan yolunuza devam edin."

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