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Formula 1 Belçika GP

Vowles: "Sainz geçmişte Norris'i de geçti Leclerc'i de"

Williams takım patronu James Vowles, Carlos Sainz'ın gelişinin takımda büyük bir coşku yarattığını söylüyor.

Ezel Tan
Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Ferrari

Williams Racing'in patronu James Vowles, F1 Nation podcast'ine katılarak Carlos Sainz ile görüşmelerin nasıl gittiğini ve İspanyol pilotla anlaşmanın kendileri için neden bu kadar önemli olduğunu anlattı.

Vowles şöyle konuştu: "Carlos'un Williams'la anlaştığını duyurduğumda takımdaki tepki çok güçlüydü ve bu da muhtemelen bizim için neden bu kadar önemli olduğunu gösteriyor.”

“Henüz sosyal medyada video paylaşmadık ama yakında paylaşacağız - bu arada Netflix ekibi de oradaydı.”

“Kariyerim boyunca yarış ve şampiyonluklar kazanmanın mutluluğunu yaşadım ama Formula 1'de geçirdiğim onca yıl boyunca hiç bu kadar coşkulu bir tepki görmediğimi söyleyebilirim.”

“Carlos’un 1.5 dakikalık video mesajı göründüğünde, ilk dakika kelimenin tam anlamıyla gürültünün içinde boğuldu ve çok fazla kişi bir şey duyamadı. İşte o zaman Sainz ile yapılan sözleşmenin bu 600-700 kişi için ne anlama geldiğini fark ettim.”

“Onlar için bu, niyetimizin çok açık bir ifadesiydi - artık şampiyonadaki en iyi sürücülerden biriyle anlaşarak doğru yatırımı yaptığımız konusunda kimsenin şüphesi yok. Daha da önemlisi Carlos’un çok hızlı bir sürücü olması. O, kelimenin tam anlamıyla sonuç almaya programlanmış birisi.”

“Görüşmeler sırasında binlerce farklı detayla ilgilendiği gerçeğine bakılırsa, mümkün olan en iyi sonuçları gösterebilmesi için her şeyin doğru seviyede olması onun için çok önemli. Takımın gelişmesini ve giderek daha iyi bir noktaya gelmesini istiyor. Williams'taki herkes onun gelişiyle yeni bir seviyeye ulaşabileceğimizi düşünüyor.”

Carlos Sainz, Ferrari

Carlos Sainz, Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

Vowles, Sainz ile görüşmelere 2023 sezonunun ardından başladığını söylüyor.

“Carlos'u geçen yıl Singapur'da kazandığı zaferden çok daha önceden takip ediyordum ve her yıl daha iyi bir performans sergilediğini görüyordum. Geçmişine bakın; McLaren'da Lando Norris'in önündeydi, Ferrari'de birden fazla kez Charles Leclerc’in önündeydi, Toro Rosso'daki zamanında bazen Max Verstappen'in önündeydi. O zaman bile kendini tutma şeklinden etkilenmiştim.”

“Müzakere sürecinin geçen yıl Abu Dabi'de bir fincan kahve eşliğinde başladığını söyleyebiliriz, ardından mesajlaştık ama ciddi görüşmeler Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye transfer olacağının öğrenilmesiyle başladı.”

“Her ay görüşmeler daha da yoğunlaştı - onu daha iyi tanımak, onu neyin harekete geçirdiğini ve neyi başarmak istediğini anlamak benim için önemliydi. Birbirimize çok benzediğimiz ortaya çıktı. O, yönettiğim takımın ihtiyaç duyduğu türden bir sürücü.”

“Ona takımda ne gibi değişiklikler olduğunu, tam olarak neyi değiştirdiğimizi, bunu neden yaptığımızı, neden her şeyin zaman aldığını, 2024'teki sonuçlarımızın neden iyi  olmadığını anlattım.”

“Bu arada, 2025'te de en iyi  sonuçlar olmayacak, ki bu onun için en zor anlardan biriydi, çünkü gelecek sezon kendini geriye düşmüş bir rolde bulmak istemiyor.”

“Fakat Carlos 2026 için heyecanlı ve hedeflerimize ulaşmamızda kilit bir rol oynayacak.”

 

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