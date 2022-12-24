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Formula 1 Haberler

Vowles: "Russell, bu sezon harika bir iş çıkardı"

Mercedes strateji şefi James Vowles, George Russell'ın takımda geçirdiği ilk yılda ortaya koyduğu güçlü performans hakkında konuştu.

Zeynep Taş
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Vowles: "Russell, bu sezon harika bir iş çıkardı"
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Russell, Williams'ta geçirdiği üç yılın ardından 2022 sezonunda Mercedes'e katıldı.

Silverstone'da ilk turda yarış dışı kaldığı ana kadar Russell'ın her yarışta ilk beşte finiş görme serisi vardı. Sezonun sonlarında gerçekleşen Sao Paulo Grand Prix'sini kazanarak ilk Formula 1 zaferini elde ederken, Mercedes'e de 2022'deki tek zaferi kazandırdı. 

Pilotlar Şampiyonası'nı da takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın önünde bitiren Russell, Mercedes'in üst düzey yöneticilerinin övgüsüne layık bir sezon geçirmiş gibi görünüyor. Mercedes strateji şefi Vowles de buna katıldığını gösterdi.

Vowles bu konuda, “Belki bunu söylemek bize düşmez ama George bu yıl çok iyi bir iş çıkardı."

“Dünyanın en iyilerine karşı yarışıyordu. Yılın başında zorlu bir araca sahipken Lewis, aracı geliştirmek ve takımın bir parçası olarak bizi ilerletmek için, deneyimiyle bize yardımcı oluyordu."

“George o dönemde öğrenmeye ve takıma uyum sağlamaya odaklanmıştı, bu da ona gerçekten fayda sağladı."

Podyum: James Vowles, Şef Strateji, Mercedes AMG F1, Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Podyum: James Vowles, Şef Strateji, Mercedes AMG F1, Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

“Sıralama temposuna baktığımızda Lewis'in seviyesinde olmadığını düşünüyorum, ancak yarış temposu olarak sezon boyunca çok güçlüydü." dedi.

Tek tur hızının yanı sıra Vowles, Russell'ın takımın mevcut dinamiğine çok iyi uyum sağlamasına değindi.

Vowles, "Aradığımız şey buydu: 'Bizim ortamımıza nasıl uyuyor?'" 

"Aklımızda 'Takıma nasıl uyum sağlayacak? Lewis ile nasıl çalışıyor? Diğerleriyle nasıl çalışıyor?' soruları vardı ve bunların hepsinde inanılmaz iyi bir iş çıkardı."

"Williams'tan sonra büyük bir adım attı. Bence Williams'ın çalıştığı yer çok üst düzey, bizim çalıştığımız yer biraz daha farklı. Ama bence çok çabuk ve çok iyi uyum sağladı." dedi.

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