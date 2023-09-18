Vowles: "Perez'in hamlesi olası bir puana mal oldu"

Marina Bay pistinin Williams'a uygun olması beklenmiyordu ancak Albon sağlam bir yarış çıkardı ve tıpkı Mercedes gibi Sanal Güvenlik Aracı altında yeni lastiklere geçiş yaparak avantaj kazandı.

Bu sayede 10. sıraya kadar yükselen ve Liam Lawson ile farkı kapatmaya başlayan Albon, televizyonda gösterilmeyen bir olayda Perez'in teması nedeniyle dört sıra kaybetti.

Perez temas nedeniyle beş saniye zaman cezası alırken, Albon ise geri düşmesinin ardından toparlanarak damalı bayrağı 11. sırada gördü -ancak temas olmasaydı puan da ufuktaydı.

Yarışın ardından Motorsport.com'a konuşan James Vowles, "Masadaki birkaç puan elimizden alındı."

"Son ana kadar mücadele edilen bir şampiyonadayken ve bu şampiyonada doğrudan rakiplerinize karşı lider durumdayken, bunun elinizden alınması sinir bozucu.

James Vowles, Team Principal, Williams Racing Photo by: Francois Tremblay

"Puanı kaybetmemizin hiçbir geçerli nedeni yok. Geçiş yapmanın mantıklı yolları vardır, Perez'in yaptığı bunlardan biri değil."

"Önceki birkaç tur boyunca Perez iç çizgideydi ve burnunu oraya sokmaya çalışıyordu. Bu başlı başına bir sorun değil, agresif teknikler kullanmanız gerekiyor."

"Ancak Alex çoktan sola dönmüştü, dolayısıyla Perez kendisiyle temas yaşadı. İşe yaraması imkansız bir ataktı."

"Dolayısıyla yaşananlar inanılmaz derecede sinir bozucu. Şampiyonadaki konumlar böyle ince detaylarla belirleniyor."

Alex Albon, Williams FW45, leaves the pits after a stop Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

"Neyse ki asıl önemli olan, takımın gerçekten her şeyini verdiğini ve Alex'in de her şeyini verdiğini görebilmeniz."

"Bu hafta sonu geri planda kaldığımızı biliyoruz, ancak gerçekten iyi kararlar aldık, mesela ekstra bir set orta hamur kullanmak gibi. Bu kararı haftalar önce almıştık!"

"2016'dan beri Singapur'da Q2'ye kalamıyorduk, dolayısıyla temel olarak nasıl adımlar attığımıza da iyice bakmalıyız."

"Takım olarak kaydettiğimiz ilerlemeye bakacak olursanız, artık çoğu yarışta puan alabilecek bir araca sahibiz."

"Bunu devam ettirmeliyiz, başkalarına öğrenmeye ve gelişmeye devam etmek için burada olduğumuzu gösterdiğimizden emin olmalıyız ve alınabilecek bir puan varsa savaşmalıyız, yoksa da doğrudan şampiyonadaki tüm rakiplerimizin önünde bitirmeliyiz." dedi.

Williams şu an şampiyonada tamamı Alex Albon'a ait 21 puan ile 7. sırada.