Vowles: "Michael Schumacher, Mercedes'in gelişiminde büyük rol oynadı"

Michael Schumacher, 2010 yılında Formula 1'e geri döndü ve Mercedes'te üç sezon geçirdi.

Sonuçlar yedi kez dünya şampiyonu ve taraftarların umduğu gibi olmadı fakat Schumacher'in yaptığı çalışmalar, sadece bir yıl sonra Mercedes'in sporu domine etmesine yardım etti.

Alman pilot pek çok yetenekli ismi takıma çekerken, aynı zamanda takımın gelişmesi gerektiği alanlarda kritik rol oynadı.

Schumacher'in döneminde Mercedes'te stratejiden sorumlu olan Williams patronu James Vowles, "Michael inanılmaz bir adamdı. Özel bir auraya sahipti ve insanların dışarıdan gördüğünden farklı bir hayata sahipti."

Michael Schumacher talks with Andrea Stella Fotoğraf: Daniel Kalisz

"Takımdaki varlığı bize yardımcı oldu, takımı bir araya getirdi ve ilerlememize yardım etti. Michael tüm çalışanların doğum günlerini bilir, onlara çiçekler gönderir ve herkesi gerçekten önemserdi."

"Sonuç olarak takımdaki herkes onun başarılı olmasını gerçekten istiyordu. Michael bunu elde etmek için hiçbir şey uydurmuyor, sadece kendisi oluyordu."

"Elde ettiği sonuçların belki de olması gereken seviyede olmadığını biliyordu fakat bunu büyük bir çalışma ve özveriyle telafi ediyordu."

James Vowles mevcut Mercedes pilotlarını değerlendirirken şunları söyledi: "Lewis çok büyük bir doğal yeteneğe sahip ama aynı zamanda çok çalışkan. Bir yıl boyunca yaptığı her şey, bir sonraki yıl yetersiz gibi görünüyor ve Lewis daha da fazla çalışıyor. İşte Formula 1'in özü bu."

"George Russell'ı yıllardır tanıyorum - şu anda olduğu kişiye dönüşümünde oradaydım. Büyük bir potansiyeli var ve Lewis'ten çok farklı."

"Her biri kendi özelliklerini takıma katıyor ve başarı elde etmek için ellerinden geleni yapıyor. Her ikisi de sürekli olarak öğreniyor ve daha fazlasını başarmak için ellerinden geleni yapıyor."

"Ortak noktaları ise ya halihazırda şampiyon olmaları ya da geleceğin şampiyonu olmaları. Her birinin hedefi, sadece bir milisaniye bile geride kalmamak için kendilerini işlerine adamak."