Vowles: "Mercedes'ten memnunuz ancak durumu gözden geçirmeliyiz"

Turbo hibrit döneminin başlangıcından bu yana Mercedes güç ünitelerini kullanan Williams, gridin dibine demir attıkları yılların ardından ufak çaplı bir toparlanma dönemine girmiş vaziyette.

Kısa süre önce James Vowles liderliğinde yeni bir döneme giren takım için şimdiki soru, yeni motor kurallarının devreye gireceği 2026 sezonundan sonra da Mercedes ile ortaklığın devam edip etmeyeceği.

Uzun süre strateji şefi olarak çalıştığı Mercedes ile iyi ilişkilere sahip olduğu bilinen Vowles, yine de söz konusu takımın geleceği söz konusu olduğunda hiçbir şeyin kesin olmadığını söylüyor.

RacingNews365.com'a konuşan Vowles, "[Mercedes ile] uzun yıllardır devam eden ilişkimizden memnunuz, Mercedes kesinlikle son 15 yılda ortalama olarak en iyi güç ünitesini üretti."

"Yine de şu anda bulunduğumuz noktayı gözden geçirmeliyiz, daha doğrusu tüm pazarı gözden geçirdiğimizden emin olmalıyız. Kısa süre içinde bu konuda kararlar alacağız."

"Karşılıklı ilişkiler konusunda Mercedes'in inanılmaz iyi bir iş çıkarttığını söyleyebilirim." dedi.

Logan Sargeant, Williams FW45 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu sezon gelecek için önemli kararlar alacaklarını söyleyen Vowles, "Tüm takımların bu yıl bir temel atması gerek. Bu yıldan sonra kimsenin mevcut konseptlerinden uzaklaşacağını sanmıyorum."

"Genel olarak üreticilerin şampiyonluğa ulaştığını görüyoruz, dolayısıyla şampiyonluk için üretici destekli olmanız gerekir."

"Şimdilik kendimize gerçekçi bir hedef belirlemiş vaziyetteyiz. İlk aşamada şu anda sahip olduklarımızla, bulunduğumuz noktadan daha ileriye gidebileceğimizi biliyoruz."

"Bir noktada kendi kaderinizden sorumlu olmanız gerekir ve her zaman başkasına ihtiyaç duyarken bunu yapamazsınız."

"Bunun basit bir örneği, elinizdeki parçalar ne kadar iyi olursa olsun, belli bir noktaya kadar aero anlamında ne taraftan gideceğinizi bilememenizdir. Bu karar genelde üretici tarafından alınır."

"Ancak, şu anda bakmamız gereken daha büyük meseleler var." dedi.