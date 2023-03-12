Önceki / Brundle: "Bahreyn'in ardından Stroll'e saygım arttı" Sonraki / Leclerc: "Takıma olan yaklaşımımı değiştirmeyeceğim"
Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Vowles: "Mercedes'ten memnunuz ancak durumu gözden geçirmeliyiz"

Williams takım patronu James Vowles, Mercedes ile ortaklıktan memnun olmakla beraber piyasanın durumunu gözden geçirmeleri gerektiğine de inanıyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Vowles: "Mercedes'ten memnunuz ancak durumu gözden geçirmeliyiz"
Haberi dinle

Turbo hibrit döneminin başlangıcından bu yana Mercedes güç ünitelerini kullanan Williams, gridin dibine demir attıkları yılların ardından ufak çaplı bir toparlanma dönemine girmiş vaziyette.

Kısa süre önce James Vowles liderliğinde yeni bir döneme giren takım için şimdiki soru, yeni motor kurallarının devreye gireceği 2026 sezonundan sonra da Mercedes ile ortaklığın devam edip etmeyeceği. 

Uzun süre strateji şefi olarak çalıştığı Mercedes ile iyi ilişkilere sahip olduğu bilinen Vowles, yine de söz konusu takımın geleceği söz konusu olduğunda hiçbir şeyin kesin olmadığını söylüyor.

RacingNews365.com'a konuşan Vowles, "[Mercedes ile] uzun yıllardır devam eden ilişkimizden memnunuz, Mercedes kesinlikle son 15 yılda ortalama olarak en iyi güç ünitesini üretti."

"Yine de şu anda bulunduğumuz noktayı gözden geçirmeliyiz, daha doğrusu tüm pazarı gözden geçirdiğimizden emin olmalıyız. Kısa süre içinde bu konuda kararlar alacağız."

"Karşılıklı ilişkiler konusunda Mercedes'in inanılmaz iyi bir iş çıkarttığını söyleyebilirim." dedi.

Logan Sargeant, Williams FW45

Logan Sargeant, Williams FW45

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu sezon gelecek için önemli kararlar alacaklarını söyleyen Vowles, "Tüm takımların bu yıl bir temel atması gerek. Bu yıldan sonra kimsenin mevcut konseptlerinden uzaklaşacağını sanmıyorum." 

"Genel olarak üreticilerin şampiyonluğa ulaştığını görüyoruz, dolayısıyla şampiyonluk için üretici destekli olmanız gerekir."

"Şimdilik kendimize gerçekçi bir hedef belirlemiş vaziyetteyiz. İlk aşamada şu anda sahip olduklarımızla, bulunduğumuz noktadan daha ileriye gidebileceğimizi biliyoruz."

"Bir noktada kendi kaderinizden sorumlu olmanız gerekir ve her zaman başkasına ihtiyaç duyarken bunu yapamazsınız."

"Bunun basit bir örneği, elinizdeki parçalar ne kadar iyi olursa olsun, belli bir noktaya kadar aero anlamında ne taraftan gideceğinizi bilememenizdir. Bu karar genelde üretici tarafından alınır."

"Ancak, şu anda bakmamız gereken daha büyük meseleler var." dedi.

paylaşım
yorumlar

Brundle: "Bahreyn'in ardından Stroll'e saygım arttı"

Leclerc: "Takıma olan yaklaşımımı değiştirmeyeceğim"
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Laurent Mekies Ferrari'den ayrılıyor mu?

Laurent Mekies Ferrari'den ayrılıyor mu?

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Laurent Mekies Ferrari'den ayrılıyor mu? Laurent Mekies Ferrari'den ayrılıyor mu?

Marko, emeklilik için acele etmiyor

Marko, emeklilik için acele etmiyor

Formula 1
Bahreyn GP

Marko, emeklilik için acele etmiyor Marko, emeklilik için acele etmiyor

Lazenby: "Mercedes artık geçiş sürecindeki bir takım"

Lazenby: "Mercedes artık geçiş sürecindeki bir takım"

Formula 1
Bahreyn GP

Lazenby: "Mercedes artık geçiş sürecindeki bir takım" Lazenby: "Mercedes artık geçiş sürecindeki bir takım"

Son Haberler

Vasseur: "Kısa vadede veto hakkımızı kullanacağımızı düşünmüyorum"

Vasseur: "Kısa vadede veto hakkımızı kullanacağımızı düşünmüyorum"

F1 Formula 1

Vasseur: "Kısa vadede veto hakkımızı kullanacağımızı düşünmüyorum" Vasseur: "Kısa vadede veto hakkımızı kullanacağımızı düşünmüyorum"

Marquez: "Şu anki durumda iyimser davranamayız"

Marquez: "Şu anki durumda iyimser davranamayız"

MGP MotoGP
Portimao Mart testi

Marquez: "Şu anki durumda iyimser davranamayız" Marquez: "Şu anki durumda iyimser davranamayız"

Yamaha, kaporta tasarımının homologasyon sürecini tamamlamakta zorlanıyor

Yamaha, kaporta tasarımının homologasyon sürecini tamamlamakta zorlanıyor

MGP MotoGP
Portimao Mart testi

Yamaha, kaporta tasarımının homologasyon sürecini tamamlamakta zorlanıyor Yamaha, kaporta tasarımının homologasyon sürecini tamamlamakta zorlanıyor

Stella: "Piastri'nin yarış tekniği geliştirilmeli"

Stella: "Piastri'nin yarış tekniği geliştirilmeli"

F1 Formula 1

Stella: "Piastri'nin yarış tekniği geliştirilmeli" Stella: "Piastri'nin yarış tekniği geliştirilmeli"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.