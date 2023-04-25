Vowles: "Mercedes'te geleceğimi net bir şekilde göremedim"

2023 yılında Williams'ın başına geçene kadar Mercedes'te yirmi yıl görev yapan Vowles, takımın baş stratejistliğini yapmış ve daha sonra motor sporları strateji direktörü unvanını almıştı.

Bir gün Mercedes'te Toto Wolff'un yerini alabilecek bir aday olarak görülen Vowles, yarış içi stratejiyi etkilemenin dışında, takımın genç sürücü kadrosunu da yönetti.

Ancak Vowles, artık Williams'ta işi öğrenmesi gerektiğine inanıyor ve görevdeki ilk aylarının kendisinin iyi bir iş çıkarabildiğini fark etmesini sağladığını söylüyor.

Sky'a konuşan Vowles, "Uzun yıllar boyunca tek bir şeyi bildikten sonra bambaşka bir şeye geçiş yapıyorsunuz, yaklaşık 20 yıldır Mercedes'teydim."

"Strateji yapma şansına sahip oldum, ancak sonra Toto ile birlikte yalnızca F1 takımı için değil; Mercedes bünyesindeki diğer organizasyonlar için de strateji dahil olmak üzere birçok farklı görev üzerinde çalıştım."

"Bu bana bir formasyon kazandırdı ama açıkçası burada, beni bekleyen şeyleri net olarak göremedim."

"Yeni bir rolde olmak heyecan verici bir şey, çünkü daha önce geliştirdiğiniz becerileri kullanıyorsunuz ve farkında olduğunuz şeylerin sınırlarını keşfetmek zorunda kalıyorsunuz."

"Öğrenmem gereken çok şey var. Karşımda bu işi uzun yıllardır yapan ve yaptıkları işte çok deneyimli olan dokuz akranım var. Ama kendi başımın çaresine bakabileceğimi düşünüyorum." dedi.

James Vowles, Williams team principal Photo by: Williams

Mercedes ve Williams'ı karşılaştırması istenen Vowles, takımlarda ortak bir başarı açlığı olduğunu kabul ettiğini ancak mevcut takımında yetersiz kaynaklar olduğunu söyledi.

Vowles, "Aralarında sadece 400 metre olan bir pit şeridinde yer alan iki farklı takımdan bahsediyoruz."

"Mercedes uzun yıllardır iyi finanse edilen ve isteyebileceğiniz tüm olanaklara sahip olan bir kuruluş. Williams ise son 15 yılda bir dizi zorluktan geçti."

"Eğer bakarsanız, diğerlerine ayak uydurmak için gereken yatırıma sahip olmadığını görürsünüz."

"Yine de takım sahip olduğu kaynaklarla inanılmaz derecede iyi iş çıkardı. Takımda hâlâ başarıya aç, performans ve ilerleme isteyen çok sayıda iyi insan var."

"Takım şu anda gerçekten de benim 'dönüşüm dönemi' olarak adlandırdığım bir yolculukta."

"Herkes bu yolculuğa katılıyor. İyi yatırımlarımız var; nereye gitmemiz gerektiğine dair iyi öngörülerimiz var."

"Hâlâ sabah yataklarından kalktıklarında tek istekleri aracı en iyi hale getirmek olan insanlar var. Şu anda ihtiyacımız olan tek şey ekibi bir araya getirmek, takıma iyi bir yön vermek ve hepimizin doğru şekilde ilerlediğinden emin olmak." dedi.