Vowles: "Mercedes Hamilton'ı kaybettikten sonra daha güçlü geri dönecektir"
Williams takım patronu James Vowles, eski takımı Mercedes'in Lewis Hamilton'ı Ferrari'ye kaptırmasının ardından daha güçlü bir şekilde geri döneceğini düşünüyor.
James Vowles, Motorsport Strategy Director, Mercedes AMG F1, and Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 1st position, on the podium
Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images
Albon, "Genellikle bu tür geçişler hakkında içeriden bazı bilgiler resmi açıklanmadan bir ya da iki hafta önce ortaya çıkar. Bu yüzden ben de diğer herkes gibi şaşırdım. O sırada İspanya'daydım."
"Bu harika, çünkü her türlü hareket Formula 1'in popülaritesine katkıda bulunuyor. Bu uzun zamandır transfer piyasasından gelen haberlerden biriydi. Yine de şu anda Lewis'i kırmızı tulum içinde hayal etmekte zorlanıyorum." dedi.
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