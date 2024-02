Vowles: "Mercedes Hamilton'ı kaybettikten sonra daha güçlü geri dönecektir"

Vowles'a göre Hamilton'ın şok ayrılığı kaçınılmaz olarak Mercedes için bir darbe olacak Ancak iki tarafın da bu olaydan daha güçlü çıkacağına inanıyor.

Williams'ın 2024 aracının lansmanında Vowles, "Aslında bunun spor için iyi olduğunu düşünüyorum. Lewis için iyi olacak çünkü bundan bir şeyler öğrenecek ve kendine meydan okuyacak."

"Ama kısa vadede Mercedes için iyi değil. Bence pilot seçimi konusunda nereye varacakları konusunda kesinlikle iyi iş çıkaracaklarını göreceksiniz."

"Aralarından seçim yapabilecekleri güçlü bir kadroları var. Sonuç olarak daha güçlü bir şekilde geri dönecekler. Yani sonuçta bu zaman içinde her açıdan iyi bir şey." dedi.

Hamilton'ın kararının zamanlaması beklenmedik olsa da Vowles, Hamilton'ın Mercedes'teki konfor alanından çıkıp ortam değiştirmeye hazır olmasına şaşırmadığını söylüyor.

Autosport'un sorularını yanıtlayan Vowles, "Hafta sonu onunla konuştum, bu onun için zor bir karardı. Her şeyden önce burası uzun yıllardır onun evi ve ailesi."

James Vowles, Motorsport Strategy Director, Mercedes AMG F1, and Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 1st position, on the podium

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images