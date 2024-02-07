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Vowles: "Mercedes Hamilton'ı kaybettikten sonra daha güçlü geri dönecektir"

Williams takım patronu James Vowles, eski takımı Mercedes'in Lewis Hamilton'ı Ferrari'ye kaptırmasının ardından daha güçlü bir şekilde geri döneceğini düşünüyor.

Filip Cleeren
Editör Filip Cleeren
Yardımcı Editör Mandy Curi
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Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Parc Ferme ve James Vowles, Motorsport Strateji Direktörü, Mercedes AMG F1
Geçtiğimiz hafta Mercedes, yedi kez dünya şampiyonu olan Hamilton'ın 2024 yılı sonunda takımdan ayrılarak Ferrari'deki eski GP2 takım patronu Fred Vasseur ileberaber çalışacağı haberini duyurdu.
Vowles'a göre Hamilton'ın şok ayrılığı kaçınılmaz olarak Mercedes için bir darbe olacak Ancak iki tarafın da bu olaydan daha güçlü çıkacağına inanıyor.
Williams'ın 2024 aracının lansmanında Vowles, "Aslında bunun spor için iyi olduğunu düşünüyorum. Lewis için iyi olacak çünkü bundan bir şeyler öğrenecek ve kendine meydan okuyacak."
"Ama kısa vadede Mercedes için iyi değil. Bence pilot seçimi konusunda nereye varacakları konusunda kesinlikle iyi iş çıkaracaklarını göreceksiniz."
"Aralarından seçim yapabilecekleri güçlü bir kadroları var. Sonuç olarak daha güçlü bir şekilde geri dönecekler. Yani sonuçta bu zaman içinde her açıdan iyi bir şey." dedi.
Hamilton'ın kararının zamanlaması beklenmedik olsa da Vowles, Hamilton'ın Mercedes'teki konfor alanından çıkıp ortam değiştirmeye hazır olmasına şaşırmadığını söylüyor.
Autosport'un sorularını yanıtlayan Vowles, "Hafta sonu onunla konuştum, bu onun için zor bir karardı. Her şeyden önce burası uzun yıllardır onun evi ve ailesi."
James Vowles, Motorsport Strategy Director, Mercedes AMG F1, and Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 1st position, on the podium

James Vowles, Motorsport Strategy Director, Mercedes AMG F1, and Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 1st position, on the podium

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"Takım değiştireceğimiz ve başka bir yere geçeceğimiz zaman hepimiz için aynı şey geçerli. İnsanın içi parçalanıyor ama o hem kendine hem de tüm dünyaya yeni bir takıma geçiş gibi en zor şeylerden birini yaşayıp yine de başarılı olabileceğini kanıtlamak istiyor. Muhtemelen bunu kanıtlamak için kariyerinde tek bir şansı kalmıştı ve bunun nedenlerini tamamen anlıyorum." dedi.
Williams pilotu Alex Albon, Hamilton-Ferrari haberini öğrendiğinde kendini çimdiklediğini söyledi ve bunu futbol ikonu Lionel Messi'nin uzun süre evi olan FC Barcelona'dan Inter Miami için ayrılmasına benzetti.
Albon, "Ne kadar yeni bir hikâyeydi. Sizi bilmem ama ben bunun olacağını kesinlikle tahmin etmemiştim. Ama onun için iyi oldu. Bence bu değişikliği o da istiyor. Takımlar araç tanıtımlarından bir önceki hafta olduğu için zamanlaması açıkçası daha garip."
"Ferrari hisselerinin bu kadar yükseldiğini görmek ve haberlerin genel algısını görmek Lewis'in ne kadar büyük olduğunu gösteriyor."
"Kesinlikle benim için, 'Bu gerçek mi' diye kendimi çimdiklediğim anlardan biriydi."
"Kış boyunca o kadar çok söylenti çıktı ki, neyin inandırıcı olup olmadığını bilemediniz. Ferrari'yle ilgili olan da hikayenin en başında bana kesinlikle bir söylenti gibi gelmişti ama sonra gerçek olduğu ortaya çıktı."
"Messi-Miami transferini hatırlatıyor ve size Formula 1'e olan iştahı gösteriyor. Sürücü piyasasında da pek çok soru işareti bırakıyor ve bu konuyu açıyor." dedi.
Ayrıca Albon, haberi aldığında İspanya'da olduğunu ve bu transferin Formula 1 için iyi olacağını da söyledi.

Albon, "Genellikle bu tür geçişler hakkında içeriden bazı bilgiler resmi açıklanmadan bir ya da iki hafta önce ortaya çıkar. Bu yüzden ben de diğer herkes gibi şaşırdım. O sırada İspanya'daydım."

 

"Bu harika, çünkü her türlü hareket Formula 1'in popülaritesine katkıda bulunuyor. Bu uzun zamandır transfer piyasasından gelen haberlerden biriydi. Yine de şu anda Lewis'i kırmızı tulum içinde hayal etmekte zorlanıyorum." dedi.

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