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Formula 1

Vowles: "Mercedes 2026 motoruyla 'olağanüstü bir iş' çıkardı"

Williams takım patronu James Vowles, Mercedes'in 2026 regülasyonlarına yönelik güç ünitesi üretiminde önde olduğunu düşünüyor.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
James Vowles, Team Principal, Williams Racing and Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director, Mercedes-AMG

James Vowles, Team Principal, Williams Racing and Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Alexander Trienitz / Motorsport Images

2026 düzenlemelerine doğru ilerlerken, motorlar hakkında çok fazla konuşma var. Yeni güç ünitelerinin 2026'da piyasaya çıkacağı düşünüldüğünde, farklı üreticiler arasındaki farklar çok önemli olabilir. James Vowles'a göre, Mercedes'teki ilerlemeden emin olmak için nedenler var.

Mercedes'in 2026'da en iyi güç ünitesini sunması bekleniyor

Son birkaç sezonda, F1 motor üreticilerinin performansı neredeyse eşitti. Honda, Mercedes ve Ferrari benzer seviyede performans gösteren motorlar üretti.

Şu anda geride kalan tek güç ünitesi, Alpine'in 2026'da bir müşteri takımı olma kararını tetikleyen Renault.

Alpine'in 2026 öncesinde Renault motorlarından vazgeçerek Mercedes motorlarını tercih etmesi, giderek daha net hale gelen padok fikir birliğinin bir örneği: “Mercedes yeni düzenlemeler için en iyi motora sahip olmalı.”

Geçmiş performanslarına bakıldığında, bu pek de şaşırtıcı bir haber olmazdı.

Beyond The Grid Podcast'te konuşan Williams takım müdürü James Vowles, yaklaşan 2026 düzenlemelerine ilişkin analizini sundu:

“Bence Mercedes olağanüstü bir iş çıkardı, bu yüzden tekrar bir uzatma imzaladığım için çok mutluyum.”

“Ve bence güç üniteleri arasında bugün var olmayan farklılıklar göreceksiniz.”

“Bugün, hemen hemen tüm güç üniteleri birbirine çok yakın. Bunun 2026’da değişeceğini ve güç üniteleri arasında bir fark göreceğinizi düşünüyorum.”

“Sadece 2014’te olduğu kadar büyük bir fark olmayacağını düşünüyorum.”

Motorlar bir kez daha fark yaratacak

Elbette Gümüş Oklar elit bir güç ünitesi üretmek için çalışan tek takım değil. Honda ve Ferrari son sezonlarda rekabetçi motorlar sunarak bu alanda liderlik yapabileceklerini kanıtladılar.

Genel olarak Honda'nın 2022'den bu yana küçük bir farkla en iyi F1 motorunu ürettiği anlaşılıyor.

Audi gibi yeni üreticilerin gelişiyle birlikte, 2026 geldiğinde hiçbir takım için garanti yok. Bununla birlikte, Mercedes'te yapılan çalışmaların muazzam bir güven uyandırdığı giderek daha açık hale geliyor.

Alex Albon bu yıl daha önce Mercedes motoruna sahip olmanın 2026 için getirdiği kesinlik hakkında konuşmuştu. Toto Wolff'ün ekibi yeni düzenlemelere güçlü bir şekilde başlamaya yabancı değil. 2014'teki üstünlüklerini büyük ölçüde üstün güç ünitelerine borçlular.

Bir dizi hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından, Brackley ve Brixworth'deki fabrikalar zirveye geri dönmek için çalışıyor.

Mercedes W15 özel görünümü

Fotoğraf: Mercedes-Benz

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