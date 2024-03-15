Vowles, Magnussen'in Cidde'de uyguladığı taktiklerinin gözden geçirilmesini istiyor

Haas, Lance Stroll'ün kazası nedeniyle erken güvenlik aracı periyodunda Kevin Magnussen'i pite aldı. Ancak Hulkenberg'i pistte tuttu.

Magnussen, biri pisti terk edip avantaj elde ettiği için, diğeri de Williams'tan Alex Albon ile çarpışmaya neden olduğu için arka arkaya iki 10 saniyelik zaman cezası aldı.

Magnussen, kasıtlı olarak arkasındaki takipçi grubunu yavaşlatan bir hızda yarışa devam etti ve Hulkenberg'in zorunlu pit stop'undan sonra Magnussen'in önünde kalması için yeterli bir tampon bölge oluşturmasına izin verdi.

Hulkenberg aldığı puanla Haas'ı şampiyonada henüz puan alamayan Williams, Sauber, VCARB ve Alpine'in önünde altıncı sıraya yükseltti.

Yarış sonrası yaptığı değerlendirmede Vowles, "Orada puan alabilecek bir araca sahip olduğumuzu biliyorum ama yine de hiçbir şey alamadan buradan ayrıldık."

"Bunun nedeni kısmen Alex'in aracının Magnussen'in onu duvara itmesi nedeniyle hasar görmesi, bunun sonucunda ceza alması ve ardından Hulkenberg'in puan alabilmesi için bir boşluk yaratacak taktikler kullanmasıydı."

"Şimdi bu taktiklerin uygulanabilir olup olmadığına ya da sportmenliğe ilişkin sorular var."

"İleriye dönük olarak bunu bir organizasyon ve bir spor olarak gözden geçirelim. Benim görüşüm bu şekilde yarışmak istemediğim yönünde." dedi.

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01 battles with Kevin Magnussen, Haas VF-24 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Magnussen'in zaman cezaları uygulandıktan sonra Albon yarışı 11. sırada tamamlamış oldu. Vowles, Williams'ın sonraki yarışlar öncesinde iyimser olmak için bir nedeni olduğuna inanıyor.

Vowles, "Otomobilin temposu açısından evet. Aracın yaklaşık olarak olduğu yerde olmasını bekliyordum. Orta sıra mücadelesinin çok ama çok yakın olduğunu söyleyebiliriz."

"Son iki yarışta takımlar arasında çok farklı bir sıralama gördünüz ve bu da dört takım arasında 0.1 saniye olduğu gerçeğinin bir göstergesi."

"Kimin öne geçeceği ise o gece hangi takımın doğru sıralamayı yapacağına bağlı."

"İleride bize az ya da çok uyacak başka pistler de var. Melbourne'ün bizim için hâlâ olumlu bir pist olacağını düşünüyorum. Aracın Japonya'da nasıl bir performans sergileyeceğini görmek ilginç olacak."

"Geçen yılla ilgili hâlâ soru işaretleri var ve umarım orada daha iyi bir paket oluşturmak için dengeyi yeterince ele almışızdır."

"Ama bence bundan çıkaracağımız sonuç, ilk beş takım bize alabileceğimiz herhangi bir yer bıraktığında orada ya da orada puan için savaşıyor olmamız gerektiği." dedi.