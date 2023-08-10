Vowles: "Kısa vadede kazanç sağlayacak hamleler yapmayacağız"

Birinci pilot konumundaki Alex Albon'un sözleşmesi uzun vadeli, ancak çaylak Logan Sargeant'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

Beklentilerin epey altında kalan Sargeant, şu ana kadar hiçbir sıralama turunda Albon'u geçemedi, üstelik halen sıfır puanda.

Takım şu anlık Sargeant'a tam destek sunmakta, ancak James Vowles'un Mercedes yıllarında Sargeant'ı genç sürücü programından çıkarttığı da unutulmamalı.

Vowles ise hiçbir şekilde manşetlerde yer almaya çalışmayacaklarını, dolayısıyla pilot kararı konusunda yavaşça hareket edeceklerini söylüyor.

Vowles,"Şu anda [diğer yeteneklerle ilgili] tüm senaryolar hayali, uzun vadede kapanmayacak açıklara sahip olduğumuz bir gerçek."

"Dolayısıyla bir sürücünün de kaybı dahil olmak üzere atacağımız birçok adım sadece kısa vadeli kazançlar sağlayacak." dedi.

Williams has signed Pat Fry as its new Chief Technical Officer Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Tüm sıkıntılara rağmen yıllar sonra ilk kez toparlanma dönemine giren Williams, artık önemli insanlarla uzun vadeli sözleşmeler imzalayabilecek bir konumda.

Son olarak Alpine'den ayrılan Pat Fry ile anlaşan takım, bu hamlelerin pilot kadrosunu da rahatlattığını düşünmekte.

Vowles, "Hem Pat, hem de Alex ile yaptığım şey, onlara nasıl bir vizyona sahip olduğumuzu göstermek oldu. Yapabileceğiniz en iyi şey Alex'e sormaktır."

"Alex'in şu anda bulunduğu yerde çok rahat olduğunu göreceksiniz çünkü son altı ayda yaptıklarımızı ve önümüzdeki birkaç yıl boyunca izleyeceğimiz yolu görebiliyor."

"Eğer çalışanlara yanlış hedefler koyarsanız, tek yapacağınız şey bir noktada 'gerçekte söz verdiğimiz şey bu değil' diyerek onları rahatsız etmek olacaktır."

"İşte bu yüzden tüm yol boyunca uzun vadeye ve uzun vadenin doğru bir analizine odaklandım, insanların vizyonumuzdan etkilenmesine izin verdim." dedi.