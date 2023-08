Vowles: "Kısa vadede kazanç sağlayacak hamleler yapmayacağız"

Birinci pilot konumundaki Alex Albon'un sözleşmesi uzun vadeli, ancak çaylak Logan Sargeant'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

Beklentilerin epey altında kalan Sargeant, şu ana kadar hiçbir sıralama turunda Albon'u geçemedi, üstelik halen sıfır puanda.

Takım şu anlık Sargeant'a tam destek sunmakta, ancak James Vowles'un Mercedes yıllarında Sargeant'ı genç sürücü programından çıkarttığı da unutulmamalı.

Vowles ise hiçbir şekilde manşetlerde yer almaya çalışmayacaklarını, dolayısıyla pilot kararı konusunda yavaşça hareket edeceklerini söylüyor.

Vowles,"Şu anda [diğer yeteneklerle ilgili] tüm senaryolar hayali, uzun vadede kapanmayacak açıklara sahip olduğumuz bir gerçek."

"Dolayısıyla bir sürücünün de kaybı dahil olmak üzere atacağımız birçok adım sadece kısa vadeli kazançlar sağlayacak." dedi.

