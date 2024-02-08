Vowles: "Kış boyunca Sargeant ile epey bir değişiklik yaptık"

Williams, 2023'te takımın çaylak pilotu olan Logan Sargeant ile 2024'te de devam etmeye karar verdi.

Takım patronu Vowles, pilotu Sargeant'a olan güvenini ve inancını her fırsatta dile getirirken, Pazartesi günü gerçekleştirilen lansmanda Amerikalı pilottan beklentilerini açıkladı.

Vowles, "Her şeyden önce ondan fiziksel uygunluğu, yaklaşımı ve performansıyla herkesi şaşırtmasını istiyorum."

"Kış dönemi boyunca onunla epey bir değişiklik yaptık. Artık antrenörü, antrenman mekanizmaları ve programları tamamen farklı."

"Umarım onunla görüştüğünüzde kendine çok daha fazla güvenen bir insan olduğunu ve bunu çok iyi taşıdığını görürsünüz."

"Ondan yapmasını istediğim şey, 2024'te araca ilk bindiği birkaç gün temkinli yaklaşması ve başarıya ulaşmak için acele etmemesi. Başarı hemen gelmezse de hayal kırıklığına uğramayın çünkü gelecektir, ona güveniyorum ve bu yüzden bizimle devam ediyor. Bu ona, başarıya ulaşmak için kendisini ve etrafındaki ekibi zorlamaya başlayabileceğini bildiği bir alan sağlıyor."

James Vowles, Takım Müdürü, Williams Racing, Logan Sargeant, Williams Racing Fotoğraf: Williams

"Yılın sonunda bu konuda oldukça açıktım, belki de yılın ortasında aracı Alex'inkiyle aynı özellikte değildi."

"Elimizdeki parçalar tükeniyordu çünkü ben 2024'e odaklanmıştım. Yeni parçalar için zaman harcamak istemiyordum, gelecek yılın başarısını inşa etmek için zaman harcamak istiyordum. Bunun sonucu olarak da performansı biraz düştü. Yani dünyanın onun gerçekten düşük performans gösterdiğini düşündüğü zamanlarda sebep buydu. Yıl sonunda, aynı ekipmanda olduğumuzda, olması gereken yere geri dönmeye başladı."

"Yeni sezonda bu ivmeyi devam ettirmeli. Kış boyunca kendisinden ve araçtan çok hızlı bir şekilde çok fazla şey almaya çalışan eski yöntemlerine geri dönmemesini, bunun yerine her şeye aşamalı olarak yaklaşmasını istiyorum, her iki pilot için daha uygun bir araca sahip olmalıyız. Geçen yılki kötü etkilerin bazılarından kurtulduğumuzu umuyorum. Bu aynı zamanda onun için 2023'te olduğundan çok daha hızlı gelişebileceği bir platform yaratacak." dedi.