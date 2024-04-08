Vowles: "Kaza nedeniyle güncellenmiş parçalar da gitti"

Williams'ın halihazırda yedek bir şasisi yok ve yedek parça konusunda ciddi bir sıkıntı içerisinde görünüyorlar.

İngiliz ekip, bu yılın başında aldığı kararların sonucu olarak böyle bir sorun yaşamayı zaten bekliyordu ve bundan ötürü sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyordu.

Ancak iki yarış hafta sonunda üç ciddi kazaya karıştılar.

Suzuka'da konuşan takım patronu James Vowles en azından bir aracı Çin'de kullanabileceklerini söylerken, ikinci araçla ilgili soru işaretleri olduğunu açıkladı.

Vowles, "Alex'in kaza sırasında fiziksel olarak yaralanmamış olması önemli fakat yaşananlardan dolayı moral olarak depresyonda."

"Mekanikerlerimiz bazı fotoğraflar çekti ve analiz için fabrikaya gönderdi."

"Görünüşe bakılırsa araç toparlanabilir durumda. Fakat gerçekte ne kadar kötü olduğunu araç fabrikaya gelince anlayacağız."

"Araç lastik bariyere çarptığı için anında durdu. Umarım şasi iyi durumdadır. Araca takılan aerodinamik parçalar ne yazık ki parçalandı."

"Aracı piste geri döndürmek için bunları üretmemiz gerekecek." dedi.