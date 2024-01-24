Vowles: "Hamilton, Schumacher'den daha yetenekli"

Vowles, Mercedes'in spora damga vurduğu 2014-21 yılları arasında takımın baş stratejisti olarak görev yapmıştı.

Bunun öncesinde Vowles, 2010-12 yılları arasında Michael Schumacher ile çalışma fırsatı yakalamıştı.

Vowles, Hamilton'ın birlikte çalıştığı en "doğal yetenekli" pilot olduğuna inanıyor ve High Performance podcast'ine verdiği röportajda şöyle diyor: "Takım sporu olan Formula 1'e benzer başka bir spor daha bulmakta zorlanıyorum."

"Her şey takım arkadaşınızı yenmekle başlıyor. Eğer takım arkadaşınızı yenemezseniz, başınız belada demektir fakat bu sadece bir savaş."

"Bunun arkasındaki kilit nokta, herkesin bu başarıya verdiği katkıdır."

"Lewis, Michael (Schumacher) da dahil olmak üzere birlikte çalıştığım en doğal yetenekli pilottu - ve bugün hâlâ öyle."

"Takıma katıldığı dönemki zihniyeti mükemmeldi. 'Ne pahasına olursa olsun her yarışı kazanacağım' diyordu ama bugün onunla konuştuğunuzda, şampiyonlukları kazandıran şeyin ikincilikler ve üçüncülükler olduğunu kabul ediyor."

"Kazanamadığınız günlerde takımla birlikte çalışmak, size tek bir yarış kazanmak için herkesi itip kakmaktan çok daha fazla ödül kazandıracaktır."

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Mercedes pilotları Nico Rosberg-Lewis Hamilton, 2014-16 arasında birbiriyle yoğun bir rekabete girdiler.

Vowles, o yıl her iki sürücünün de hararetli şampiyonluk savaşında sportmenliklerini nasıl koruyacaklarını ortaya koyan bir 'Angajman Kuralları' kitabı oluşturduğunu açıkladı.

"2014'teki her iki pilot da o yılı bu ikisinden birinin kazanacağını biliyordu. Bunu ilk yarıştan önce biliyorlardı."

"Çok net şekilde 'Birbirimizle nasıl çalışacağız, birbirimizle nasıl mücadele edeceğiz' şeklinde bir belge hazırladım ve o zamanlar buna 'Angajman Kuralları' deniyordu ama ilerleyen zamanlarda bunu o kadar askeri olmayan bir şey olarak değiştirdik."

"İlk sayfanın tamamı sporcu olmakla ilgiliydi. Açıklamak gerekirse, bir dünya şampiyonluğu kazanabilirsiniz ama sportmenlik dışı bir şey yaptıysanız, hayatınızın geri kalanında bundan pişmanlık duyarsınız."

"Hayatınız lekelenir. Bir şeyleri herkesten daha iyi yaparak kazanmalısınız."

"Michael inanılmaz bir adamdı ama hâlâ 1997'nin gölgesi altında. "

"Bu kurallar çerçevesinde, 20 yarış boyunca en hızlı sürücü kazanacaktı ve her birine eşit fırsat verecektik. Onlar da bunu kabul etti."