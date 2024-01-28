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Vowles: "Hamilton direksiyon başında bir ahtapot gibi"

James Vowles daha önce birlikte çalıştığı Lewis Hamilton hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, in the drivers parade

Lewis Hamilton'ın Michael Schumacher'den daha yetenekli bir pilot olduğuna söyleyen Williams takım patronu James Vowles, İngiliz pilotu övmeye devam ediyor.

Eski Mercedes mühendisi, High Performance podcastinde İngiliz pilotun "özel yeteneklerine" dikkat çekti.

Vowles, "Lewis çok büyük bir doğal yeteneğe sahip."

"İlk antrenman seansında direksiyon başında, bir ahtapot gibi davranma özelliği var. Direksiyona geçip hem aracı hem de pisti keşfetmeye başlıyor."

"Bu konuda eşsiz birisi."

"Hatırlıyorum da, simülasyon verileri Brezilya'daki yokuş yukarı bir virajın yedinci vitesle geçilmesi gerektiğini gösteriyordu ve Nico [Rosberg] iki tur sonra bu bölümü tam olarak ondan istediğimiz şekilde geçti."

"Ancak Lewis, altıncı vitesle döndü ve bu sayede 0.1 saniye avantaj kazandı."

"Bu durum Nico telemetriyi görene kadar bu şekilde devam etti."

"Hamilton her alanda en iyisini nasıl yapacağını biliyor. Telemetri verilerini başlangıç noktası olarak kullanıyor ve limitleri keşfetmekte hiç sorun yaşamıyor."

"Sadece birkaç turluk antrenmanın ardından limitlere ulaşıyor ve hem aracın sınırlarını hem de direksiyon başında yapması gerekenleri fark ediyor."

"Fakat  bunun bir de dezavantajı vardı. Genellikle araç ayarlarını o kadar sık ​​değiştirirdi ki kaybolmaya başlardı. Elbette seans ilerledikçe daha fazla veri elde ediyoruz, böylece neler yapabileceğimizi görebiliyoruz."

"Bu yüzden Lewis'in seansın başında neden geride kaldığını fakat sonrasında aniden geri döndüğünü anlayabilirsiniz."

"Lewis, diğer sürücülerin yapamadığı pek çok şeyi yapabiliyor." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, during the drivers parade

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, during the drivers parade

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