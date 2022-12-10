Vowles: "George takıma çok iyi uyum sağladı"

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Üç yıllık Williams macerasının ardından Mercedes'e geçen Russell, takımdaki ilk yılında çok iyi bir iş ortaya koydu.

Her ne kadar Mercedes yeni kuralların ilk senesinde ön grubun gerisine düşse de, istikrarı ve şansları değerlendirebilmesiyle öne çıkan Russell, kariyerinin ilk pole pozisyonuna ve ilk galibiyetine ulaştığı sezonu takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın 35 puan önünde şampiyona dördüncüsü olarak tamamladı.

Russell'ın pole pozisyonu ve galibiyetine karşın kariyerinde ilk kez bir sezonu bu istatistiklerden yoksun kapatan Hamilton ise özellikle ilk yarışlarda aracı geliştirmeye odaklandı ve Kanada GP'sine kadar istediği tempoyu yakalamaktan uzak kaldı.

Mercedes'in YouTube hesabında iki pilotunun da sezonunu yorumlayan James Vowles, Russell'ın ortaya koyduğu performansı övdü.

"Bence genel olarak bunu söylemek bize düşmez ama George bu yıl çok iyi bir iş çıkardı. Dünyanın en iyilerine karşı yarışıyor. "

"Yılın başında zor bir aracımız varken Lewis aracı geliştirmek için uğraştı ve zengin deneyimini bize yardımcı olmak için kullandı."

"George o dönemde daha çok öğrenmeye odaklandı, takıma uyum sağladı ve bunun sonucunda kendisine gerçekten fayda sağlayan bir dizi sonuç elde etti. Sıralama turlarında Lewis'ten 0.1 saniye yavaştı, ancak yarış temposu yıl boyunca çok çok güçlüydü."

"En büyük soru takıma nasıl uyum sağlayacağı, Lewis ve diğer herkesle nasıl çalışacağına yönelikti, neyse ki bunların hepsinde inanılmaz derecede iyi bir iş çıkardı.

"Williams yıllarından sonra kariyerinde büyük bir adım atmak zorundaydı. Williams oldukça üst düzeyde çalışan bir takım, biz ise daha farklı düzeylerde çalışıyoruz. Bence takıma çok çabuk ve çok iyi uyum sağladı." dedi.