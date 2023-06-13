Vowles: "Genç sürücü eksikliğiyle karşı karşıyayız"

Diğer görevlerinin yanı sıra Vowles, bu yıl Williams'a takım patronu olarak katılmadan önce Mercedes'in genç sürücü programından sorumluydu.

Onun gözetiminde Mercedes, aralarında tek koltuklu yarışlarda hızla yükselen İtalyan Andrea Kimi Antonelli'nin de bulunduğu birçok adayı bünyesine kattı.

Şu anda 16 yaşında olan Antonelli, 2018 ve 2019'da karting piramidini aşarak 2019'da henüz 12 yaşındayken Mercedes'in genç sürücü programında yer aldı.

Ancak Mercedes ve diğer takımlar her geçen gün daha genç adayları ellerinden kaçırırken, Vowles şimdi kendisini Williams'taki genç sürücü yarışında buluyor.

Şu anda Williams Sürücü Akademisi'nde FIA Formula 3 sürücüleri Luke Browning, Franco Colapinto, Zak O'Sullivan ve Oliver Gray'in yanı sıra Indy NXT sürücüsü Jamie Chadwick yer alıyor.

Vowles'a göre, genç sürücü programındaki bir 'boşluk' Williams'ı karting sıralamasında daha aşağılara inmeye zorlayabilir.

Motorsport.com/Autosport'a özel bir röportaj veren Vowles, "Yaşadığımız sorun, Antonelli'ye kadar geleceğin tüm şampiyon sürücülerinin takımlarla anlaşmış olması."

"Artık Antonelli'den daha genç olmak zorundasınız, bu yüzden genç sürücü eksikliğimiz var."

"Zak [O'Sullivan] ve Luke [Browning] var; Formula 3'te Zak ve Luke dışında potansiyeli olan pek çok sürücümüz var; ama bence henüz erken."

"Aradığım şey Antonelli'den daha genç birinin nereye gidebileceği." dedi.

Vowles, Antonelli'nin ayrılmadan önce Mercedes'e bağlanmasının yarattığı bir hayal kırıklığı olduğunu kabul etmekle birlikte, Mercedes'teki çalışmalarına benzer bir şekilde Williams'ın genç kadrosunu güçlendirmek istediğini söylüyor.

Vowles, "Mercedes genç sürücü programıyla ilgilenen az kişiden biriydim, bu yüzden nasıl yapılacağını biliyorum."

"Takımdan ayrılmadan önce çok iyi bir sürücüyle anlaşmıştım, Antonelli iyi bir yerde."

"Ancak burada kendi programımızı oluşturmayı tercih ederim, benim kontrol edebileceğim bir program olmalı ve bütçe sorun değil, programı oluşturmak için gereken parayı harcayacağız." dedi.

Vowles, doğru fırsatın ortaya çıkması halinde Mercedes'in genç sürücülerini kiralamaktan kaçınmayacaktır, tıpkı Brackley takımının George Russell'ı F1 kariyerinin başında üç sezonluğuna kiraladığı gibi.

"Mercedes Antonelli'yi buraya getirmek isterse, aynı kalibrede başka bir pilotum yoksa bu fikirle ilgilenebilirim, tıpkı George ile yaptığımız gibi."

Bu sezon başlarında Vowles, Williams'ın mevcut pilotu Logan Sargeant'ı Amerikalı pilotun F3 günlerinde Mercedes'e almaktan vazgeçtiğini açıklamış ve bunun bir hata olduğunu kabul etmişti.

Sargeant daha sonra Williams akademisine geçti ve F1 koltuğuna terfi etti.

Vowles sezon başında, "Mercedes'te o zamanlar iyi bir sürücü grubumuz vardı, bu yüzden onu takıma almayı düşünmedik."

"Williams onu akademiye aldı çünkü kendisine dair derin bir inançları vardı. Bu, benim yanıldığımı ve Williams'ın haklı olduğunu gösteriyor." dedi.