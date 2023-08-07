Vowles: "Fry'ın takıma katılması, Williams'ın ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor"

Geçtiğimiz hafta itibariyle çalkantılı bir süreçten geçen Alpine'den ayrılan Fry, uzun süredir teknik direktör arayışı içinde olan Williams ile anlaştı.

Yıl sonundan önce görevine başlaması planlanan Fry'ın bir süredir Williams ile görüştüğü ve değişim furyası devam ederken Alpine'den ayrıldığı düşünülüyor.

Vowles'a göre, deneyimli mühendisi Williams'a katılmaya ikna etme başarısı, takımın ön sıralara geri dönüş yolculuğunda ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor.

Autosport'a konuşan Vowles, "İnsanlar Williams'a gitmek için Mercedes'in rahatlığını terk ettiğimi gördüklerinde, güçlü bir konumdaki Alpine'i terk eden Pat'i gördüklerinde, Williams'ın bir değişim içinde olduğunu anlayacaklar."

"Mesele kişiler değil, mesele, 20 yılı aşkın süredir sporun içinde olan ve yarışlar kazanan iki kıdemli insanı gören diğerlerinin Williams'ın ciddiyetini görmesi."

"Örnek vermek gerekirse Williams'a geçiş kararını bir anda vermedim, uzun süredir takıma katılmak istiyordum." dedi.

Alex Albon, Williams Racing FW45 Fotoğraf: Erik Junius

Fry ile uzun süredir görüştüklerini doğrulayan Vowles, "Pat ile ilk kez Ocak ayında, Williams'ta resmi olarak işe başlamadan önce konuştum."

"Açıkça belirtmek gerekirse, Williams'a geçeceğimi gerçek anlamda açıkladığım ilk kişi kendisiydi."

"Eğer ki kollarını sıvayacak ve mevcut sistemlerimizi düzeltebilecek birine ihtiyacımız varsa, o kişi kesinlikle Pat. Bu konularda olağanüstü."

"Farklı türde teknik direktörler mevcut, örneğin bazıları ihtiyacınız olan saniyeleri size verebilir, bazıları ise yapılanma değişiklikleri konusunda ustadır. Pat ikinci sınıftan bir teknik adam."

"Başlangıçta tamamen anlaşılır bir şekilde Alpine ile devam etmek istiyordu, ancak Nisan ayı civarı neden Williams'a geçtiğimi anlayabildi, vizyonumuzla da büyük ölçüde uyumluydu." dedi.