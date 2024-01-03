Vowles, finansal kurallarda değişiklik istiyor
Williams'tan James Vowles, finansal kuralların küçük takımlara yardım edecek şekilde değiştirilmesi gerektiğine inanıyor.
James Vowles, Ocak 2023'te Williams Racing'in başına getirildi, ancak yeni görevine Şubat ayının ikinci yarısında, yani bir yıldan kısa bir süre önce başladı.
Ancak bu süre zarfında önemli değişiklikler yaptı ve İngiliz ekibin şampiyonada yedinci sıraya kadar çıkmasını sağladı.
Vowles'a göre mevcut mali düzenlemelerin Williams gibi takımlarla, öndeki takımlar arasında eşitlik sağlayacak şekilde ayarlanması gerekiyor.
Vowles Avustralya KTM Summer Grill podcast'ine şöyle konuştu: "Williams'a geldiğimde gerideydik ve hâlâ da öyleyiz."
"Bu konuda şüphe yok, çünkü sahip olduğumuz altyapıya bakarsak 20 yıl gerideyiz. Bunu yüksek sesle, alenen söylüyorum çünkü bunun bir nedeni var; fabrikamızı geliştirmek için yatırım yapmaya başlamamızı istiyorum."
"Modern Formula 1'de doğru olan bir dizi şey var ve bunlardan biri bütçe sınırı. Hem işletme maliyetleri hem de sermaye harcamaları sınırlanıyor. Her şey son derece karmaşık, ancak işletme maliyetleri temelde maaşlar ve araç yapımı için harcadığımız paraya tekabül eder; bütçe sınırı bu noktada olumlu bir rol oynuyor."
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
James Vowles, Takım Müdürü, Williams Racing
"Bu yüzden sporumuzun daha iyiye gittiğini ve takımların birbirine yaklaştığını düşünüyorum."
"İkinci alan ise sermaye harcamaları; bir takımın sahip olduğu makine, ekipman ya da büyük altyapı parçaları, bu kısıtlamaların kapsamına giriyor. Bu da aslında doğru bir şey ama bunu yaparken bizimki gibi takımlar zarar görüyor. Örneğin, finans direktörüm Williams'ın altyapısının çok eski olduğunu söylüyor..."
Bu alandaki durum değişiyor ve artık takımların altyapı gelişimi için yapabilecekleri yatırım miktarı şampiyona pozisyonlarına bağlı. Williams'ın durumunda bu miktar 20 milyon dolar civarında.
"Bu harcayabileceğimiz ekstra para demek. İlk bakışta çok önemli bir miktar gibi görünüyor değil mi? 20 milyon dolar..."
"Normal dünyada bu çok büyük bir para. Fakat Formula 1'de, liderleri yakalamak için yaklaşık 150 milyon dolara ihtiyacımız var."
"20 milyon dolar bu konuda yardımcı olacak ancak bunun yeterli olmadığı açık. Bu paranın anında harcandığını söyleyebilirim fakat 'harcandı' doğru kelime değil. Yatırım yapılması gerekiyor."
"Mesela simülatörü geliştirmek için fonlara ihtiyaç var."
"Aslında, şirketimiz için kaynak planlaması yapacak herhangi bir yapı ve sistemimiz bile yok. Böyle bir sistemi daha yeni oluşturmaya başlıyoruz. Bu, şirketin işinin çok önemli bir parçası."
"Liderlerle aramızdaki farkı kapatmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. Yatırım yapabilmek istiyoruz, ancak bunu diğer ekiplerle adil ve orantılı şekilde yapabileceğimiz bir ortam yaratmamız gerekiyor, ki bu henüz yaratılmadı."
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