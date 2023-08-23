Vowles: "F1 çalışan anlamında bir döngüye girdi"

Williams'ın başına geçtiğinden beri uzun vadeli düşünmesiyle ve ortaya koyduğu vizyonla öne çıkan Vowles'un ilk önemli hamlesi, Alpine'den ayrılan Pat Fry'ı teknik müdür olarak takıma katmak oldu.

Uzun süre sonra ilk kez yüksek profilli birinin Williams'a katılması herkesi heyecanlandırmış vaziyette, özellikle de takımın bu yıl elde ettiği başarılı sonuçlar düşünülürse.

Takımın şimdiki hedefi ise diğer serilere göz atmak ve gözden kaçan yüksek profilli insanlarla anlaşabilmek -ya da Vowles'un tabiriyle "açık bir yaklaşıma sahip olmak".

Autosport'a özel olarak konuşan Vowles, "Elimizde geçmişte WEC, Formula 2 ve diğer serilerden gelmiş birçok çalışan mevcut."

"Örneklem grubu sınırlı, ancak diğer serilerden de insanlarla anlaşıyoruz. Hatta aerodinamik alanında motor sporları geçmişi bulunmayan çalışanlarımız da var."

"Aslında spor bir dereceye kadar aynı çalışanlarla döngüye girmiş vaziyette denebilir." dedi.

Pat Fry, Chief Technical Officer, Alpine F1 Team, in a Press Conference Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

İşe alıma yönelik bu açık yaklaşımın bir parçası olarak Vowles, daha önce ünlü uçak motoru üreticisi Pratt & Whitney'de çalışan Williams'ın yeni işletme müdürü Frederic Brousseau'yu örnek gösterdi.

Vowles, "Bazı kişilerin motor sporları geçmişi olmamasına rağmen çok iyi bir yönetim anlayışı var."

"Ancak ben her zaman farklı düşüncelerin çok daha iyi bir altyapı kurmamızı sağlayacağına inananlardanım ve burada sahip olduğumuz şey de bu."

"Aerodinamik gibi uzmanlık gerektiren konulara girdiğinizde, bunu F1 aerodinamiği ile karıştırmamaya dikkat etmeniz gerekir çünkü her alanın çok özel çalışma yöntemleri vardır."

"Ancak iyi bir karışıma ulaşmak kötü bir şey değil."

"Williams'ın her alanda büyümesi gerekmekte, bu amaçla birçok potansiyelli çalışanla iyi bir temel attığımıza inanıyorum."

"Sadece çalışanlarımızı nasıl güçlendireceğini ve büyümelerine nasıl izin vereceğini bilen üst düzey liderliğe ihtiyacınız var." dedi.