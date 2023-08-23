Prime'a abone ol
Önceki / Ferrari: "Sainz ile görüşmelere sezon bitmeden başlayacağız"
Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Vowles: "F1 çalışan anlamında bir döngüye girdi"

Williams takım patronu James Vowles, değişime açık olduklarını ve bu nedenle her alandan çalışanla anlaşmaya çalıştıklarını söylüyor.

Altay Gök
Ekleyen:
James Vowles, Team Principal, Williams Racing

Williams'ın başına geçtiğinden beri uzun vadeli düşünmesiyle ve ortaya koyduğu vizyonla öne çıkan Vowles'un ilk önemli hamlesi, Alpine'den ayrılan Pat Fry'ı teknik müdür olarak takıma katmak oldu.

Uzun süre sonra ilk kez yüksek profilli birinin Williams'a katılması herkesi heyecanlandırmış vaziyette, özellikle de takımın bu yıl elde ettiği başarılı sonuçlar düşünülürse.

Takımın şimdiki hedefi ise diğer serilere göz atmak ve gözden kaçan yüksek profilli insanlarla anlaşabilmek -ya da Vowles'un tabiriyle "açık bir yaklaşıma sahip olmak".

Autosport'a özel olarak konuşan Vowles, "Elimizde geçmişte WEC, Formula 2 ve diğer serilerden gelmiş birçok çalışan mevcut." 

"Örneklem grubu sınırlı, ancak diğer serilerden de insanlarla anlaşıyoruz. Hatta aerodinamik alanında motor sporları geçmişi bulunmayan çalışanlarımız da var."

"Aslında spor bir dereceye kadar aynı çalışanlarla döngüye girmiş vaziyette denebilir." dedi.

Pat Fry, Chief Technical Officer, Alpine F1 Team, in a Press Conference

Pat Fry, Chief Technical Officer, Alpine F1 Team, in a Press Conference

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

İşe alıma yönelik bu açık yaklaşımın bir parçası olarak Vowles, daha önce ünlü uçak motoru üreticisi Pratt & Whitney'de çalışan Williams'ın yeni işletme müdürü Frederic Brousseau'yu örnek gösterdi.

Vowles, "Bazı kişilerin motor sporları geçmişi olmamasına rağmen çok iyi bir yönetim anlayışı var."

"Ancak ben her zaman farklı düşüncelerin çok daha iyi bir altyapı kurmamızı sağlayacağına inananlardanım ve burada sahip olduğumuz şey de bu."

"Aerodinamik gibi uzmanlık gerektiren konulara girdiğinizde, bunu F1 aerodinamiği ile karıştırmamaya dikkat etmeniz gerekir çünkü her alanın çok özel çalışma yöntemleri vardır."

"Ancak iyi bir karışıma ulaşmak kötü bir şey değil."

"Williams'ın her alanda büyümesi gerekmekte, bu amaçla birçok potansiyelli çalışanla iyi bir temel attığımıza inanıyorum." 

"Sadece çalışanlarımızı nasıl güçlendireceğini ve büyümelerine nasıl izin vereceğini bilen üst düzey liderliğe ihtiyacınız var." dedi.

paylaşım
yorumlar

Ferrari: "Sainz ile görüşmelere sezon bitmeden başlayacağız"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Wolff: "Lewis her açıdan süper destekleyici"

Wolff: "Lewis her açıdan süper destekleyici"

Formula 1
Hollanda GP

Wolff: "Lewis her açıdan süper destekleyici" Wolff: "Lewis her açıdan süper destekleyici"

Stroll: "Alonso sezon boyunca gerçekten yüksek bir seviyedeydi"

Stroll: "Alonso sezon boyunca gerçekten yüksek bir seviyedeydi"

Formula 1
Hollanda GP

Stroll: "Alonso sezon boyunca gerçekten yüksek bir seviyedeydi" Stroll: "Alonso sezon boyunca gerçekten yüksek bir seviyedeydi"

Ferrari: "Massa'nın başlattığı yasal süreçle ilgili yorum yapmayacağız"

Ferrari: "Massa'nın başlattığı yasal süreçle ilgili yorum yapmayacağız"

Formula 1
Hollanda GP

Ferrari: "Massa'nın başlattığı yasal süreçle ilgili yorum yapmayacağız" Ferrari: "Massa'nın başlattığı yasal süreçle ilgili yorum yapmayacağız"

Son Haberler

Hamilton, kendisini eleştirenlere katılmıyor: "Önde tek yarışırken bile rekabet istedik"

Hamilton, kendisini eleştirenlere katılmıyor: "Önde tek yarışırken bile rekabet istedik"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Hamilton, kendisini eleştirenlere katılmıyor: "Önde tek yarışırken bile rekabet istedik" Hamilton, kendisini eleştirenlere katılmıyor: "Önde tek yarışırken bile rekabet istedik"

Ferrari, sezonun ikinci yarısında Mercedes'i "saf performans anlamında" geçmek istiyor

Ferrari, sezonun ikinci yarısında Mercedes'i "saf performans anlamında" geçmek istiyor

F1 Formula 1
Hollanda GP

Ferrari, sezonun ikinci yarısında Mercedes'i "saf performans anlamında" geçmek istiyor Ferrari, sezonun ikinci yarısında Mercedes'i "saf performans anlamında" geçmek istiyor

Wolff: "Lewis her açıdan süper destekleyici"

Wolff: "Lewis her açıdan süper destekleyici"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Wolff: "Lewis her açıdan süper destekleyici" Wolff: "Lewis her açıdan süper destekleyici"

Krack'e göre Aston Martin henüz üst düzey bir takım değil

Krack'e göre Aston Martin henüz üst düzey bir takım değil

F1 Formula 1

Krack'e göre Aston Martin henüz üst düzey bir takım değil Krack'e göre Aston Martin henüz üst düzey bir takım değil

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol