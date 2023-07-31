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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Vowles: "Ekstra bütçe konusunda hiçbir yere varamadık"

Williams takım patronu James Vowles, F1 Komisyonu'nun Williams'ın tesislerini genişletmesi için özel istisna tanınmaması kararına sinirli.

Adam Cooper
Ekleyen:
James Vowles, Team Principal, Williams Racing, on the pit wall

Tesisleri ve fabrikaları günümüz standartlarının gerisinde kalan Williams, bu açıdan diğerlerini yakalayabilmeleri için kendilerine ekstra bütçe tanınmasını istiyor. 

Williams'ın bu çağrısına destek veren Alpine, McLaren, Alfa ve AlphaTauri'nin de bulunduğu diğer takımlar da az ya da çok yatırım yapmak için ekstra bir fırsata sahip olmak istiyor.

Cuma günü Spa'da toplanan ve bu konuyu görüşen F1 Komisyonu, şimdilik bir çözüme varamadı ve nihai karar için Ekim ayının beklenmesine karar verdi.

Toplantıyla ilgili konuşan Vowles, "Geriye dönüp baktığımda, ilk olarak 20 Şubat tarihinde, yani takım patronluğuna başladıktan birkaç gün sonra Williams'ın yardıma ihtiyacı olduğunu masaya yatırdığımı görüyorum."

"Fabrikada sahip olduğumuz olanaklar ön gruba yaklaşmamız için yeterli değil, bu durum geçerliliğini korumakta."  

"Aradan beş ay gibi bir süre geçti ve bu toplantıda da hiçbir sonuca varamamış olmamız talihsiz bir durum. Hayal kırıklığına uğradım."

"Bir noktaya kadar kendi eksenimizde dönmeye devam edeceğiz, nitekim hiçbir takım diğerlerinin gerisinde kalmak istemiyor. Şimdilik bu çıkmazı atlatmanın bir yolu yok."

"Williams'ın tesislerini geliştirmesine izin verilmesi pek mümkün durmuyor, hele ki şampiyonada yedinci olduğumuz düşünülürse." 

"Bazı takımların harcayacak parası yok, bazıları para harcamak istemiyor ve bazıları da değişimden korkuyor. Tüm bu takımları bir saat içinde aynı hizaya getirmek imkansız." dedi.

Alex Albon, Williams FW45

Alex Albon, Williams FW45

Photo by: Williams

Şampiyonluğa oynayan takımların doğal olarak değişim görmek istememesinin kaçınılmaz olduğunu belirten Vowles, bu takımları büyük resmi görmeye çağırdı.

Vowles, "Her oylamada, özellikle de kimin yetişmesi gerektiğini konuştuğumuzda kimin ne tarafta olacağı zaten belli."

"Masanın bir tarafında arka ve orta sıra takımları, diğer tarafındaysa ön sıra takımları yer alıyor." 

"Gridin en arkasındakilerin değişim esaslı oylamaların çoğunda oybirliğine varması şaşırtıcı olmayacaktır. Diğer takımlar ise ellerini aşağıda tutuyorlar."

"Tüm değişiklikler sporun iyiliği için. Ancak yine de böyle bir değişikliğin bize daha fazla kazandıracağını kabul etmeliyim." 

"Sporun bir diğer dominasyondan kurtulabilmesi için herkesin aynı seviyede olması, bunu yapamasak bile herkesin kendilerine yardım edebilecek tesislere sahip olması gerek. Bugünkü durum böyle değil." dedi.  

James Vowles, Team Principal, Williams Racing on the grid

James Vowles, Team Principal, Williams Racing on the grid

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Genel bir bütçe artışının destek gördüğünü de ekleyen Vowles, duruma özel bir istisnaya sıcak bakılmadığını söylüyor. 

Vowles, "Tahmin edebileceğiniz gibi, genel bütçe artışı en çok destek gören seçenek oldu çünkü tüm takımlar bundan faydalanıyor."

"Bu spor için doğru çözüm değil, ancak hiçbir şey elde edememektense bu seçeneği tercih ederim. Geldiğimiz nokta bu artışı tercih ederdim ki bugün geldiğimiz nokta bu.

"Tahmin edersiniz ki oylamada konu özel istisnalara geldiğinde bir anda eller inmeye başladı."

"Önümüzdeki iki ay içinde nelerin değişeceğini bilmek zor, ki bir sonraki noktada bir araya gelip tüm bunları konuşacağız."

"İki ay sonra da özel istisnaların kısa vadede kendilerini nasıl etkileyeceğine ve Williams'ın bunun sonucunda ne kadar güçlü olabileceğine dair endişeler devam edecek."

"Tüm bunlardan umduğum şey, herkesin Williams'ın tüm takımlar arasında en az imkâna sahip olduğu ve bunun düzeltilmesi gerektiği konusunda anlaşması. Bunu düzeltmek ve diğer insanların zihniyetlerini değiştirip değiştiremeyeceğimizi görmek için bir deneme daha yapacağız." dedi.

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