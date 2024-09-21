Vowles, Colapinto kararının zamanlamasının doğru olduğuna inanıyor

Williams patronu James Vowles, Franco Colapinto'yu yarış koltuğuna terfi ettirmek için beklemekten pişmanlık duymadığını, bu sayede Colapinto'nun ani bir başlangıç yapmak zorunda kalmadığını söylüyor.

Colapinto şu ana kadarki iki F1 Grand Prix'sinde göz doldurdu; Monza'da kötü bir sıralama turundan sonra 12. oldu. Azerbaycan Grand Prix'sinde ise takım arkadaşı Alex Albon'u geride bıraktı ve sekizinci olarak ilk puanlarını aldı.

21 yaşındaki pilotun bir F1 aracının direksiyonu arkasındaki diğer tek deneyimi, geçen yıl Abu Dabi'deki sezon sonrası testinde ve 2024 sezonunun geri kalanında yerini alacağı Logan Sargeant'ın koltuğuna oturduğu Britanya Grand Prix'sinin 1. antrenman seansında gerçekleşti.

Sargeant bir dizi hayal kırıklığı yaratan performans ve büyük kazaların ardından koltuğunu kaybetti ancak Colapinto'nun formuna rağmen Vowles değişiklik kararının alındığı zamanlamadan memnun.

Vowles, "Bu ilginç bir soru çünkü onun bu fırsata hazırlanmasını sağlamak için perde arkasında yaptığımız pek çok şey vardı,"

“Silverstone onun araca ilk bindiği zamanlardan biriydi ve bir önceki yıl Abu Dabi'de bulunduğumuz noktadan sonra net bir adım atmıştı. Kış boyunca bazı adımlar attı. Formula 2'de bazı adımlar atmıştı.”

Alex Albon, Williams Racing, Franco Colapinto, Williams Racing, in the Paddock Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“Bunu yılın başında yapmış olsaydık, bugün sahip olduğunuz Franco'yu göreceğinizi sanmıyorum. Bence onu şu anda bulunduğu noktaya getirmek için simülatörde ve diğer ortamlarda epeyce hazırlık yaptık.”

“Bu kararın pişmanlığına gelince, bir sürücüyü koltuktan almak benim konumumda yapabileceğiniz en zor şeylerden biri. Ve bunun doğru karar olduğundan emin olmam gerekiyordu."

“Benim için, arabayı yükselttiğimiz ve performans sergilediğimiz, puan alabilecek bir duruma getirdiğimiz noktada bu doğru bir çizgidir. Bu açıdan bakıldığında, memnunum.”

Vowles, Colapinto'nun Formula 1’ e girişinden bu yana beklentileri aştığını ve Bakü'deki antrenman kazasını atlatarak 42 yıl sonra F1'de puan alan ilk Arjantinli olduğunu kabul ediyor.

“Hızlı olduğunu biliyorduk, bu yüzden onu araca bindirdik ama hıza ulaşmasının daha fazla zaman almasını bekliyorduk. Monza'daki performansı, aslında umduğum gibi oldu."

“Ancak daha önce hiç gitmediğiniz yeni bir piste gitmek ve 1.antrenman seansında gerçekten hızlanmak ve hatta bir kazadan sonra doğrudan hızlanmaya geri dönmek zorlu bir iştir ve o omuzlarındaki tüm baskıyı absorbe etmekte ve sadece teslim etmekte çok çok iyi.”

“Kesinlikle olağanüstü bir iş çıkardı. Doğruca suya atladı ve o zamandan beri yüzmeye devam ediyor. Ama çok iyi gidiyor. İkinci Grand Prix'sinde puan almak, Alex'in birkaç saniye gerisinde olmak olağanüstü bir şey.”

Carlos Sainz'ın gelecek sezon Albon ile birlikte Williams'ta yarışmak üzere Ferrari'den ayrılmasıyla birlikte Colapinto'nun geleceği belirsizliğini koruyor ancak Motorsport tarafından açıklandığı üzere Sauber'e geçmesi de bir seçenek olabilir.