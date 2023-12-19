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Vowles, çalışanların fabrikada sabahlamaya hazır olmalarına şaşırmış

James Vowles, Williams'ın güncelleme konuşması personel tarafından güncellemeleri tamamlamak için fabrikada uyunması gerektiği şeklinde yorumlanınca şaşırmış.

Editör Burak Yasul
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James Vowles, Team Principal, Williams Racing

Brackley Takımı'nın çeşitli dönemlerinde önemli bir rol üstlenen Vowles, 2023'te Williams'taki ilk takım patronluğu görevini üstlenmek üzere Mercedes'teki strateji şefliği görevinden ayrıldı.

Kesinlikle olumlu bir başlangıç yaptı, Williams Markalar Şampiyonasında yedinciliği elde ederek yeniden yükselişe geçen bir takım görüntüsü verdi. Takım ayrıca yarış tutkusunu ve Vowles'a olan bağlılığını onu şaşırtan bir örnekle gösteriyor.

Williams, 2023 Kanada Grand Prix'sinde FW45 için bir güncelleme paketi getirdi. Alex Albon'un İtalya GP'si ile birlikte 2023 kampanyasının en iyi sonucu olan P7 finişine ulaşmasıyla destek anında kendini gösterdi.

Motorsportweek.com'a konuşan Vowles, bu paketi Montreal'de araca giydirmeye hazır hale getirmek için harcanan muazzam çabaya dair bir fikir verdi. Bu çaba o kadar büyüktü ki Williams personeli bunu başarmak için Grove'daki fabrikada uyumaya hazırdı.

Vowles, "Oraya gittim ve üretim ve yapımla ilgili bazı kilit kişilerle görüştüm."

"Konuşma şöyleydi: 'Bu işi başaracağız, ben burada seninle olacağım. Bu inanılmaz derecede zor ama bu işi halledelim."

James Vowles, Williams Racing Team Principal, Alex Albon, Williams FW45, Logan Sargeant, Williams FW45

Fotoğraf: Williams F1

James Vowles, Williams Racing Team Principal, Alex Albon, Williams FW45, Logan Sargeant, Williams FW45

"Fark etmediğim şey, bunu fabrikada uyumak zorunda kalacağımız şeklinde algıladıklarıydı! Bunu yapmaya hazırdılar, 7/24 fabrikada olmak için ev hayatlarından vazgeçme konusunda tamamen rahattılar."

"Benim eski yerimde böyle bir şey kesinlikle yok. Williams'ın her yerinde böyle bir şey var ve tutku ve yarış bu işin temelinde yatıyor." dedi.

Vowles'ın 2024 için Williams'ta pilotlar cephesinde yapması gereken çok önemli bir karar vardı. Albon 2023'te 28 puanın 27'sini alırken, Logan Sargeant zorlu bir çaylak sezonunda sadece bir puan alabildi.

Vowles, Williams Sürücü Akademisi mezununa olan inancını korumayı tercih ederek 2024 için aynı kadroyu koruma kararı aldı. Gelecek sezonun gridinin 2023'ün sonundaki görünümünden farklı olmamasını sağladı.

Sky F1'e Sargeant'ı takımda tutma kararını açıklayan Vowles, "Seçenekler vardı, başka seçenekler de vardı. Ama ona yatırım yaptık çünkü ona inanıyorum."

"Her şeyi bir araya getirince son derece hızlı. Şimdi büyümesi ve gelecek yıl daha fazlasını yapabilmesi için bir ortama ihtiyacı var ve bu yüzden daha fazla fırsatı hak ediyor." dedi.

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