Vowles: "Belçika GP'de yeniden ayağa kalkacağız"

Evindeki Britanya Grand Prix'sinde beklentilerin altında kalan ve getirdiği son güncelleme paketine ilişkin soru işaretleriyle karşı karşıya kalan Williams, yarışın ardından kapsamlı bir iç değerlendirme başlattı.

Takım patronu James Vowles, yarış sonrası yayımlanan Vowles Verdict değerlendirmesinde Spa-Francorchamps'taki Belçika Grand Prix'si öncesinde takımın yaklaşımını anlattı.

Vowles, Belçika'ya gitmeden önce mevcut performans eksikliğinin nedenlerini tam olarak anlamanın en büyük öncelikleri olduğunu vurguladı.

"Elimizdeki tüm veri odaklı ve doğrulanmış bilgileri değerlendiriyoruz. Bunun yanında hâlâ cevaplayamadığımız soru işaretlerini de ayrı başlıklar altında topluyoruz. Silverstone'dan sonra bu bilinmezlerin sayısı, daha önceye kıyasla biraz daha arttı."

"Ardından cevap bulabildiğimiz ya da verilerle açıklayabildiğimiz tüm noktaları eleyip yalnızca gerçekten kritik konulara odaklanıyoruz. Bizi ileriye taşıyacak yönü de bu belirleyecek."

"Bütün bunlar gelecekte ne yapacağınızı, piste getireceğiniz performansı nasıl şekillendireceğinizi doğrudan etkiler. Ancak bugünü tam anlamıyla anlayamazsanız geleceği de geliştiremezsiniz."

Sezonun 10. yarışı olan Belçika Grand Prix'si öncesinde Spa-Francorchamps'ın sürücüler için en sevilen pistlerden biri olduğunu belirten Vowles, pistin kendine özgü karakterine dikkat çekti.

"Sırada Belçika var. Burası sürücülerin en sevdiği pistlerden biri, hatta birçoğunun açık ara favorisi."

"Bunun nedenini anlamak zor değil. Eskiden tam gaz geçilemeyen, ancak araçların performansı arttıkça tam gaz geçilmeye başlanan efsanevi Eau Rouge var. Birden fazla geçiş noktası bulunuyor ve gerçekten büyük bir meydan okuma sunuyor."

"İlk ve üçüncü sektör büyük ölçüde düzlük hızına dayanıyor. Buna karşılık ikinci sektör ise oldukça teknik ve hata affetmeyen bir bölüm. Bu nedenle üç sektör arasında çok güzel bir dengeye sahip."

Vowles, Spa'daki değişken hava koşullarının hafta sonunu daha da zorlaştırabileceğini belirtirken, bunun Williams için yeni bir başlangıç fırsatı olabileceğine inanıyor.

"Hava koşulları genellikle burada önemli bir etken oluyor. Şu anda bir sıcak hava dalgası yaşanıyor ancak Belçika'da durum böyle olmayabilir. Belki de bu sayede 2026 sezonunun ilk yağmurlu yarışını görebiliriz."

"Her ne olursa olsun oraya gitmekten keyif alıyorum. Çünkü burası takvimdeki diğer pistlerin çoğundan farklı bir meydan okuma sunuyor. Aynı zamanda bizim için yeniden toparlanıp güçlü bir şekilde geri dönme fırsatı olacak."

James Vowles, Williams Photo by: CHANDAN KHANNA / AFP via Getty Images