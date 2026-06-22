Vowles: "Avusturya hafta sonu telaşlı geçecek"

Williams, FW48 aracının temel zayıflıklarının net bir şekilde ortaya çıktığı İspanya Grand Prix'sinin ardından takvimin bir sonraki durağı Red Bull Ring’e odaklandı. Yarışın ardından düzenlenen geleneksel "Vowles Verdict" değerlendirmesinde konuşan James Vowles, takımın şu anki konumuna dair son derece gerçekçi ve dürüst açıklamalarda bulundu.

2026 sezonunun henüz üçte birinin geride kaldığını ve önlerinde çok uzun bir yol olduğunu hatırlatan Vowles, duruma dair şu analizi yaptı: "Sezona geride başladığımız bir gerçek, bu konuda hiçbir şüphe yok.”

“Araçta bazı geliştirmeler yaptık ve önümüzdeki yarışlar boyunca da yapmaya devam edeceğiz.”

“Beklentim, Avusturya'da Barcelona'daki kadar savunmasız kalmayacağımız yönünde; ancak bu sorunların bazılarının kısa vadede çözülemeyeceğini de biliyoruz."

Red Bull Ring pistinin yapısı gereği çok kısa bir tura sahip olduğunu vurgulayan Vowles, bunun getireceği lojistik ve operasyonel zorluklara değindi: "Sırada Avusturya var ve oradaki hafta sonu oldukça telaşlı geçecek.”

Carlos Sainz, Williams Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Çok kısa bir tur yapısı var; tur sürelerinin 1:09 civarında, hatta belki bu yıl biraz daha az olacağını tahmin ediyorum. Bu da 22 aracın o dar alana sığışmasının oldukça zor olacağı anlamına geliyor. Pist üstünde nefes alacak pek bir alan kalmayacak."

"Ayrıca pist limitleri, Avusturya’nın doğasında olan temel bir problem. Çizginin dışına taşmak ve bir pist limiti ihlali yapmak çok kolay. Geçmişte bu ihlallerin yarışın son anlarında bile sonuçları doğrudan etkilediğini görmüştük.”

“Pist deniz seviyesinden yüksekte, Meksika kadar olmasa da rakım içeren bir noktada olacağız, dolayısıyla rüzgâr şiddetli olabilir.”

“Son olarak hava durumu; Avusturya'da hava ya inanılmaz sıcak ya da oldukça serin olabiliyor. Bu yüzden her iki senaryoya da hazırlıklı olmalıyız."

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