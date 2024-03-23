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Formula 1 Avustralya GP

Vowles: "Avustralya GP'sinden sonra Sargeant'ın güvenini yeniden inşa etmek çok zor olacak"

Williams Logan Sargeant'a hâlâ güvendiği konusunda ısrar etse de, Avustralya Grand Prix'sinde yedek bıraktığı Formula 1 pilotunun özgüvenini yeniden inşa etmenin "çok zor" olacağını kabul ediyor.

Matt Kew
Matt Kew
Logan Sargeant, Williams FW46

Logan Sargeant, Williams FW46

Mark Horsburgh

Alex Albon'un 1. antrenman kazasında, şasisi tamir edilemeyecek şekilde hasar gördü. Williams'ın yedek şasisi olmadığından, takım Albon'u yarışa sokmak için Sargeant'ı feda etmeyi tercih etti.

Takım patronu James Vowles, Amerikalı pilotu yedek bırakma kararının işinde vermek zorunda kaldığı "en zor kararlardan biri" olduğunu kabul ediyor ancak rekabetçi düzenin Williams'ı puan kazanma olasılığı daha yüksek olan sürücüye "para yatırmaya" yönlendirdiğini savunuyor.

Vowles, Sargeant'ın güvenini yeniden inşa etmenin "çok zor" olacağını kabul ediyor ancak 2024 için yeniden işe alınmasına yönelik geç kararın ardından takımın hâlâ onu desteklediği konusunda ısrar ediyor.

Autosport/Motorsport.com'un bu hamlenin Williams'ın Sargeant'a güvenmediğinin bir kanıtı olup olmadığı sorusuna Vowles, "Hayır, durumun böyle olduğunu sanmıyorum."

"Onunla yeniden sözleşme imzalamış olmam ona olan inancımı gösteriyor. Bu yıl Alex'e eskisinden daha yakın olduğunu gördünüz."

"Ancak, benim tek bir arabam var,  sadece tek bir araba. İlk 10 sırayı alan çok hızlı beş takım var. İlk 10 dışında bir puan yok."

"Şu anda en alttaki beş takımı ayıran bir puan var. Dolayısıyla, şu an ile yıl sonu arasında her puan bir fark yaratacak."

"Bu bağlamda, paranızı bu yıl şu ana kadar diğerinin biraz önünde olan sürücüye, yani Alex'e yatırıyorsunuz."

"Dolayısıyla, her şeyi sıfırladım. İki sürücüden hangisinin puan alma olasılığının daha yüksek olduğu konusunda Bahreyn'den bir görüş aldım, Suudi Arabistan'dan bir görüş aldım ve buradan bir görüş aldım." şeklinde cevap verdi.

Logan Sargeant, Williams Racing

Logan Sargeant, Williams Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Albon 2. antrenman seansına katılamadığında, Sargeant hafta sonunun geri kalanında onun yerine geçeceğinin farkında değildi.

Williams'ın Sargeant'ın güvenini nasıl yeniden inşa edeceği sorusuna Vowles şu yanıtı verdi: "Her şeyden önce bunu yapmak çok zor."

"Bu yıl ondan yapmasını istediklerimden başka bir şey yapmayan elit bir sporcunuz var. Tek bir hata yapmadı; bu yıl boyunca tek bir yanlış adım atmadı."

"Yine de onu arabadan indirdim. Bu, arabada siz de olsanız, o da olsa, özgüveninize zarar verir."

"Şu ana kadar onunla birlikte uyguladığım yöntemlerden biri, güçlü yönlerinin ve zayıf yönlerinin nerede olduğunu konuştuğumuz, onu ileriye taşımak için çevresindekiler konusunda yardım ve destek verdiğimiz yapıdır."

"İşin aslı şu ki, bir yarış pilotu tekrar arabaya bindiğinde, ki bu onun için Japonya'da olacak, ve Alex'in milisaniyeler içinde sonuna geldiğinde, ki son birkaç yarıştır bunu yapıyor, kendine olan güveninin geri geldiğini göreceksiniz." 

"Bunun bir takım sporu olduğunu anlıyor. İki sürücümün olduğu dünyanın en garip sporu ama bu bir takım sporu."

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