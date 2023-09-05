Vowles: "Aşırı uzun vadeli hedefler son derece anlamsız"

Kariyerinin neredeyse tamamını Mercedes'te geçirdikten sonra Williams takım patronluğu görevine geçiş yapan Vowles, şimdiden iyi bir vizyon ortaya koymuş vaziyette.

Birçok kez "tesislerin yetersizliği" ve "takımın halen 15 yıl öncesindeymiş gibi hareket etmesi" gibi konuları düzeltmek istediğini söyleyen Vowles'un hem kısa, hem de uzun vadeli hedefleri var.

Bazı takımlarsa sadece uzun vadeli hedeflere odaklanıyorlar, bunun en büyük örneği eski Alpine takım patronu Otmar Szafnauer'in "100 yarışta şampiyonluk" planıydı.

Toplam beş yıl sürecek bu plan bir noktadan sonra Renault üst yönetimini memnun etmedi ve ilk olarak CEO Laurent Rossi'nin, sonra da Szafnauer'in görevden alınmasıyla sonuçlandı.

Williams'ın hedefleri hakkında Autosport'a konuşan Vowles, "Takım patronluğu görevi için mülakata girdiğimde, bunun ne kadar süreceği konusunda onlara çok net bir görüş bildirdim, kısa sürmeyeceği kesindi."

"Söylediklerimin arkasındayım. Pat'in [Fry] katılması da bir şeyi değiştirmedi. Pat bana net bir şekilde 'bu biraz zaman alacak' dedi. Ben de 'biliyorum, yönetim kurulu da biliyor' dedim."

"Dolayısıyla, mantıklı şeyler sunmanız gerekiyor ama üç yıldan daha uzun bir süre için hedef koymak mantıksız. Beş yıl sonra kesinlikle, on yıl sonra %100 şampiyon olacağız gibi hedeflerden söz ediyorum."

"Beş yıl içinde üçüncü olacağımıza dair bir hedef belirlemek açıkçası doğru değil, hatta son derece anlamsız."

Pat Fry, Chief Technical Officer, Alpine F1 Team, in a Press Conference Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Uzun vadeli hedeflerde asıl önemli olan, zaman içinde sizi buna götürecek tesislere ve sistemlere sahip olduğunuzu göstermektir."

"Bu kapsamda sizleri bu yolda ilerletebileceğini düşündüğünüz temel kilometre taşlarının neler olduğunu tespit etmelisiniz."

"Şu an sahip olduğumuz kilometre taşlarından biri aracın performansını arttırabildiğimizi ve bunu etkili bir şekilde kullanabildiğimizi göstermekti."

"Gelecek yılki hedeflerimizden biri de kış boyunca bu aracı geliştirebileceğimizi göstermek. Arka planda yaklaşık 100 şey daha yapıyor olacağız. Şampiyonada yükselmenin tek yolu bu."

"En çok dikkat ettiğim şey, gösterdiğimiz ve vaat ettiğimiz her şeyin kontrollü gerçeklikle uyumlu olduğundan emin olmak." dedi.